Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Εκκενώθηκε ο χώρος φιλοξενίας αλλοδαπών φοιτητών στα Κάτω Συχαινά

Πάτρα: Εκκενώθηκε ο χώρος φιλοξενίας αλλ...

Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Φοιτητική Εστία Πατρών

Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε το πρωί ο χώρος φιλοξενίας αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών στα Κάτω Συχαινά, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, όλοι οι φοιτητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Φοιτητική Εστία Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κατσαούνης, μαζί με το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

«Όλες και όλοι είναι ασφαλείς. Οι φοιτητικές εστίες, αλλά και όλες οι άλλες υποδομές του Πανεπιστημίου, είναι στη διάθεση της Πολιτείας αυτές τις δύσκολες ώρες. Ευχαριστώ το προσωπικό του Πανεπιστημίου για την κινητοποίηση», τόνισε ο κ. Μπούρας.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην οδό Θεοφράστου - Κίνδυνος για τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας- Σε εξέλιξη εκκενώσεις- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δυτική Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά - Αναζωπύρωση στο Θεριανό- Ρίψεις από αέρος σε εστίες

Πνιγμένη στους καπνούς η Πάτρα - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χρήστος Μπούρας Φωτιά Συχαινά φωτιά

Ειδήσεις