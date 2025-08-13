Πάτρα: Εκκενώθηκε ο χώρος φιλοξενίας αλλοδαπών φοιτητών στα Κάτω Συχαινά

Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε το πρωί ο χώρος φιλοξενίας αλλοδαπών φοιτητών και φοιτητριών στα Κάτω Συχαινά, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που πλήττει την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, όλοι οι φοιτητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Φοιτητική Εστία Πατρών, στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρίο. Τον συντονισμό της επιχείρησης ανέλαβε ο Αλέξανδρος Κατσαούνης, μαζί με το προσωπικό του Πανεπιστημίου.

«Όλες και όλοι είναι ασφαλείς. Οι φοιτητικές εστίες, αλλά και όλες οι άλλες υποδομές του Πανεπιστημίου, είναι στη διάθεση της Πολιτείας αυτές τις δύσκολες ώρες. Ευχαριστώ το προσωπικό του Πανεπιστημίου για την κινητοποίηση», τόνισε ο κ. Μπούρας.