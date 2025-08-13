Δυτική Αχαΐα: Αναζωπύρωση πριν λίγο στον Αλισσό - Ανοιχτή η Πατρών - Πύργου

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τα Μοιραίικα Αχαΐας είναι 20.000 στρέμματα

Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

10.20πμ Αναζωπύρωση πριν λίγα λεπτά στην περιοχή του Αλισσού

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αχαΐα, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Η εικόνα της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα είναι καλύτερη.

«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».

Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».

Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».

Νωρίς το πρωί της Τετάρτης αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών Πυργου από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι κόμβο Εγλυκάδας Πατρών και στην Παλαιά Εθνική οδό Πατρών Πυργου από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά Πατρών. Κατά την κίνησή σας να δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.