Δυτική Αχαΐα: Αναζωπύρωση πριν λίγο στον Αλισσό - Ανοιχτή η Πατρών - Πύργου

Ολονύχτια η μάχη και στα δυτικά του νομού- Τεράστιες οι καταστροφές
Στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.
Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στην πυρκαγιά που ξεκίνησε από τα Μοιραίικα Αχαΐας είναι 20.000 στρέμματα
10.20πμ Αναζωπύρωση πριν λίγα λεπτά στην περιοχή του Αλισσού
Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στην Δυτική Αχαΐα, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.
Η εικόνα της φωτιάς στην Κάτω Αχαΐα είναι καλύτερη.
«Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς στην Δυτική Αχαΐα», ανέφερε, στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, προσθέτοντας ότι «κατά την διάρκεια της νύχτας δεν έπνεαν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που συνέβαλε στο να περιοριστούν τα πύρινα μέτωπα».
Όμως, όπως σημείωσε, «μας προκαλεί ανησυχία η πιθανότητα να αυξηθεί η ένταση των ανέμων μέσα στην ημέρα, διότι μπορεί να προκληθούν αναζωπυρώσεις και η φωτιά να κατευθυνθεί σε περιοχές, όπου δεν έχουν πάει μέχρι τώρα οι φλόγες».
Σχετικά με τις ζημιές που έχουν προκληθεί από την φωτιά, ο Γρηγόρης Αλεξόπουλος είπε ότι «οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες».
Νωρίς το πρωί της Τετάρτης αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό Πατρών Πυργου από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι κόμβο Εγλυκάδας Πατρών και στην Παλαιά Εθνική οδό Πατρών Πυργου από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά Πατρών. Κατά την κίνησή σας να δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
Πύρινος εφιάλτης άνω των 20 χλμ στη Δυτική Αχαΐα- 'Εφτασαν στη Θέα οι φλόγες- Μαρτυρική νύκτα για τους κατοίκους-ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Δραματική έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για άμεση αποχώρηση από Βραχνέικα, Τσουκαλέικα και Καμίνια - Σε ετοιμότητα και το λιμενικό για εκκενώσεις δια θαλάσσης- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αίτηση για διαμονή των πυρόπληκτων σε προσωρινά καταλύματα
Ειδική πλατφόρμα λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγέντων, από την πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025 στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://emergencyhotels. civilprotection.gr/ Application/NewAppl?evId= 7256caf7-f951-44d2-ad2b- 1199c0c01fd6
Επαναλειτουργεί το Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άφωνι Γεωργιάδη, τα Κέντρα Υγείας Θεσπρωτικού, Φιλιππιάδας και Κάτω Αχαΐας επαναλειτουργούν, παρά τα προβλήματα σε ρεύμα και νερό, ενώ δεκάδες πολίτες και πυροσβέστες δέχθηκαν ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία της Δυτικής Ελλάδας λόγω της μεγάλης φωτιάς.
