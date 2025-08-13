Κάηκαν ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο και μια αποθήκη με λιπάσματα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών

Περιορισμένες φαίνεται να είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε εγκαταστάσεις της ΒΙΠΕ Πάτρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων, κ. Δημήτρη Λειβαδάρο που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο κ. Λειβαδάρος ανέφερε ότι «από την πυρκαγιά που εισήλθε στους χώρους της ΒΙ.ΠΕ. έχει καταστραφεί ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καθώς και ένας αποθηκευτικός χώρος με λιπάσματα».

Σημείωσε πάντως ότι «οι φλόγες πέρασαν μέσα από προαύλιους χώρους εργοστασίων, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάτι σοβαρότερο. Η φωτιά πάντως που εξαπλώθηκε γρήγορα και ήταν πολύ έντονη, φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές σε καταστήματα εκτός της βιομηχανικής περιοχής».