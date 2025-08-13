Πάτρα: Ξεκινά συγκέντρωση τροφίμων για τους πυρόπληκτους

Συλλογή τροφίμων για τους πυρόπληκτους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής ανακοίνωσε το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΕΣ - Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας.

Πιο συγκεκριμένα, το σημείο συγκέντρωσης των τροφίμων είναι στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, οδός Καρόλου και Αγ. Ανδρέου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 17.00.

Τα τρόφιμα που μπορεί να προσφέρει κάποιος και θα συγκεντρώνονται, είναι: όσπρια, αλεύρι, ζυμαρικά, γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος (για παιδιά), κονσέρβες παντός τύπου, παξιμάδια, δημητριακά, κ.α.