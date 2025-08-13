Πάτρα: Ξεκινά συγκέντρωση τροφίμων για τους πυρόπληκτους

Με ανακοίνωση του περιφερειακού τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας στα γραφεία του στην Αγ. Ανδρέου και Καρόλου
Συλλογή τροφίμων για τους πυρόπληκτους της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής ανακοίνωσε το Περιφερειακό Τμήμα του ΕΕΣ - Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας.
Πιο συγκεκριμένα, το σημείο συγκέντρωσης των τροφίμων είναι στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, οδός Καρόλου και Αγ. Ανδρέου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 17.00.
Τα τρόφιμα που μπορεί να προσφέρει κάποιος και θα συγκεντρώνονται, είναι: όσπρια, αλεύρι, ζυμαρικά, γάλα εβαπορέ, σκόνη γάλακτος (για παιδιά), κονσέρβες παντός τύπου, παξιμάδια, δημητριακά, κ.α.
