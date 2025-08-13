Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Προσευχηθείτε για την φλεγόμενη Αχαΐα»

Φοβερά δοκιμάζεται η περιοχή της Δυτικῆς Αχαΐας, καθώς και άλλες περιοχές πλησίον της πόλεως των Πατρών, από πυρκαγιές που ξέσπασαν σε διαφορετικά σημεία.

Δυστυχῶς κάηκαν περιουσίες, σπίτια, ζῶα, καί γενικῶς ἐπικρατεῖ μιά πύρινη κόλαση.

Οἱ Πυροσβεστικές Δυνάμεις ἀγωνίζονται μέ ἡρωϊσμό γιά τήν κατάσβεση τῆς φωτιᾶς, ἡ Ἀστυνομία, ἡ Πολιτική Προστασία, ἡ Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί ὃλος ὁ κόσμος.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, βρέθηκε στήν φλεγόμενη περιοχή, προκειμένου μαζί μέ τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας Πρωτ. π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, τούς Ἱερεῖς τῆς περιοχῆς ἀλλά καί τούς ἂλλους Ἱερεῖς, νά δώσουν δύναμη καί νά βοηθήσουν μέ ὁποιοδήποτε τρόπο στόν ἀγῶνα γιά τήν κατάσβεση τῆς φοβερῆς πυρκαϊᾶς.

Τά Ἐνοριακά Κέντρα τῆς πόλεως τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ἀλλά καί σέ ὃποια χωριά ἦτο δυνατόν, ἐτέθησαν στήν ὑπηρεσία τοῦ Λαοῦ.

Μέ ἐντολή τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών καί μέ τήν ἐπιστασία τοῦ ἰδίου, ἐδόθησαν στούς Πυροσβέστες καί στούς Ἀστυνομικούς ἐμφιαλωμένα νερά.

Ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ἒδωσε ἐντολή στίς Παρακλήσεις νά ἀναπεμφθοῦν εἰδικές δεήσεις γιά τήν κατάσβεση τῆς πυρκαϊᾶς καί νά τελεσθοῦν Ἱερές Ἀγρυπνίες.

Προσευχηθεῖτε, παρεκάλεσε ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης καί παρακαλεῖ ὃλους, ὂχι μόνο τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν Λαό τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί τούς ἁγίους Ἀρχιερεῖς, τούς Ἱερεῖς, τούς Μοναχούς, τίς Μοναχές καί ὃλους τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, ὃπου καί ἂν εὑρίσκονται γιά νά σώσῃ ὁ Θεός τήν δοκιμαζόμενη ἀπό τίς πυρκαϊές Ἀχαΐα, ἀλλά καί ὃποια ἂλλη περιοχή δοκιμάζεται ἀπό τήν φοβερή λαίλαπα.

Σέ ἀναφορά του πού ἒκανε γιά τήν θυσιαστική προσφορά τῶν Πυροσβεστῶν μέ ἐπίγεια καί ἐναέρια μέσα, ἀλλά καί ὃλων τῶν δυνάμεων πού ἀγωνίζονται στό πύρινο μέτωπο, εἲπε ὃτι τούς ἀξίζει κάθε ἒπαινος καί εὐγνώμονες εὐχαριστίες.