Πάτρα: Πολύωρες διακοπές νερού σε πολλές περιοχές

Διακοπή της υδροδότησης παρατηρείται σε πολλά σημεία της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας όπως στην Αγία Σοφία και αλλού και το thebest.gr δέχθηκε τηλεφωνήματα πολιτών που ρωτούσαν με αγωνία πότε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Όσοι καλούν την ΔΕΥΑΠ, στο τηλ. 2610 366100, αυτόματα βγαίνει ένα ηχογραφημένο μήνυμα που πληροφορεί πως λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν για δεύτερη μέρα την περιοχή μας υπάρχει διακοπή της υδροδότησης σε πολλά σημεία εξαιτίας των καταστροφών στις υποδομές του ΔΕΔΔΗΕ και της ΔΕΥΑΠ.

Ο χρόνος αποκατάστασης θα εξαρτηθεί από την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο της ΔΕΗ και της ΔΕΥΑΠ.