Πάτρα: Έκτακτα προβλήματα υδροδότησης λόγω των πυρκαγιών- Τι λέει η ΔΕΥΑΠ

Όλο το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ εργάζεται ασταμάτητα στα σημεία όπου έχουν προκύψει προβλήματα υδροδότησης, προκειμένου να αποκαταστήσει τις βλάβες, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της δημοτικής επιχείρησης.

"Οι δυσλειτουργίες οφείλονται τόσο σε ζημιές που προκλήθηκαν από τη φωτιά στο δίκτυο της ΔΕΗ, όσο και σε καταστροφές στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΠ.

Σημαντικές ζημιές εντοπίζονται στις εγκαταστάσεις στα Μοιρέικα, δημιουργώντας προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή των Βραχνεΐκων. Επιπλέον, προβλήματα παρατηρούνται σε διάφορες άλλες περιοχές λόγω της συνεχιζόμενης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μπάλα.

Η ΔΕΥΑΠ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία αποκατάσταση της υδροδότησης και θα ενημερώσει το κοινό με νεότερα στοιχεία για την πορεία των εργασιών".