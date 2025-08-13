Πάτρα: Μέτρα προστασίας από τον καπνό

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των Αρμοδίων Αρχών, της Πολιτικής Προστασίας και τις κατευθύνσεις του 112
Με τον καπνό να έχει καλύψει όλη την Πάτρα ειναι ιδιαιτερα σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των Αρμοδίων Αρχών, της Πολιτικής Προστασίας και τις κατευθύνσεις του 112
Ο καπνός που παράγεται από την πυρκαγιά αποτελείται από πληθώρα αιωρούμενων σωματιδίων, που ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα.
Μικρά παιδιά, υπερήλικες, άτομα με αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό πρόβλημα, χρειάζονται προστασία:
Παραμονή σε εσωτερικούς χώρους
Αποφυγή σωματικής καταπόνησης
Ενυδάτωση με άφθονο νερό και υγρά
Ιατρική βοήθεια όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος, ζάλη ή ναυτία.
Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην οδό Θεοφράστου - Κίνδυνος για τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας- Σε εξέλιξη εκκενώσεις- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
Δυτική Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά - Αναζωπύρωση στο Θεριανό- Ρίψεις από αέρος σε εστίες
Πάτρα: Καταγγελίες για έλλειψη πόσιμου νερού στους πυροσβέστες – Έκκληση για άμεση βοήθεια
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr