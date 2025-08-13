Πάτρα: Μέτρα προστασίας από τον καπνό

Με τον καπνό να έχει καλύψει όλη την Πάτρα ειναι ιδιαιτερα σημαντικό να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών και να συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες των Αρμοδίων Αρχών, της Πολιτικής Προστασίας και τις κατευθύνσεις του 112

Ο καπνός που παράγεται από την πυρκαγιά αποτελείται από πληθώρα αιωρούμενων σωματιδίων, που ερεθίζουν το αναπνευστικό σύστημα.

Μικρά παιδιά, υπερήλικες, άτομα με αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό πρόβλημα, χρειάζονται προστασία:

Παραμονή σε εσωτερικούς χώρους

Αποφυγή σωματικής καταπόνησης

Ενυδάτωση με άφθονο νερό και υγρά

Ιατρική βοήθεια όταν υπάρχουν συμπτώματα όπως βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πόνο στο στήθος, ζάλη ή ναυτία.