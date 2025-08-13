Πάτρα: Καταγγελίες για έλλειψη πόσιμου νερού στους πυροσβέστες – Έκκληση για άμεση βοήθεια

Σοβαρές καταγγελίες για έλλειψη πόσιμου νερού στους πυροσβέστες και σε όλους όσοι επιχειρούν στην κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών στην Αχαΐα βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο Χάρης Τσίτσικας, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων και της ΕΑΥ Αχαΐας, απηύθυνε έκκληση προς σούπερ μάρκετ και εταιρείες να συνδράμουν άμεσα, υπογραμμίζοντας τη ζωτική σημασία της παροχής τροφίμων και νερού στους ανθρώπους που δίνουν υπεράνθρωπη μάχη με τις φλόγες.

«Πρέπει όλα τα σούπερ μάρκετ να βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για τον τόπο μας. Είναι ζωτικής σημασίας η προσφορά φαγητού και νερού σε ανθρώπους που τα έχουν δώσει όλα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η στήριξη πρέπει να είναι καθολική και άμεση.