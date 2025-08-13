Εποχικοί πυροσβέστες κατά Βούλτεψη: «Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της»

Έντονη ήταν η αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών απέναντι στις δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη, στον απόηχο των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται ανεξέλεγκτες σε όλη τη χώρα.

Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζοντας το κύμα των πυρκαγιών που μαίνεται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, υποστήριξε πως δεν εντοπίζεται πρόβλημα ούτε στο νομοθετικό πλαίσιο, ούτε στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά αντίθετα «χρειαζόμαστε περισσότερους εθελοντές». Η τοποθέτησή της αυτή ήρθε σε μία περίοδο όπου χιλιάδες πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στα πύρινα μέτωπα, συχνά εξαντλημένοι και με ελλιπή μέσα.

«Βγάλτε το σκασμό επιτέλους»

Η αντίδραση των Εποχικών Πυροσβεστών ήταν άμεση. Σε σχετική ανάρτησή τους επισημαίνουν: «Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη». Όπως προσθέτουν, «να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της. Κόσμος χάνει τα σπίτια του, πυροσβέστες ταξιδεύουν άυπνοι σε όλη τη χώρα στα μέτωπα, οικογένειες αγωνιούν», υπενθυμίζοντας στη Σοφία Βούλτεψη ότι δεν πρόκειται για ζήτημα επικοινωνιακής πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εποχικοί πυροσβέστες απασχολούνται από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ τους υπόλοιπους μήνες του έτους λαμβάνουν μόλις τρίμηνη επιδότηση ανεργίας.