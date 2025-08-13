Κασσελάκης στα καμένα της Πάτρας: "Τίποτε δεν ειναι τυχαίο"

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας.

Ο κ. Κασσελάκης βρέθηκε στο κλειστό γυμναστήριο «Τόφαλος» (Πανεπιστημίου και Διοδώρου) και στα Βραχνέικα.

Βρέθηκε στο πεδίο της πυρκαγιάς στην Κάτω Αχαΐα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, ενημερώθηκε από τον επικεφαλής της Πυροσβεστικής και συνομίλησε με ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών.

Στη συνέχεια προγραμμάτισε επίσκεψη στα Μποζαΐτικα.