Φωτιά στην Αχαΐα: Οι φλόγες πέρασαν από μάντρα με κατεσχεμένα αυτοκίνητα, εκατοντάδες έγιναν στάχτη

Τα οχήματα στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς, καταστράφηκαν ολοσχερώς
Εκτεταμένες καταστροφές προκάλεσαν τα μέτωπα της φωτιάς στην Αχαΐα, τα οποία πέρασαν μέσα από μάντρα του ΟΔΔΥ με αυτοκίνητα που έχουν κατασχεθεί.
Στη μάντρα, μεταξύ Άνω και Κάτω Αχαγιάς, βρίσκονταν περίπου 1.000 οχήματα, αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής, τα οποία έχουν καταστραφεί όλα.
Οι φλόγες έφτασαν στο σημείο περίπου στις 19:30 της Τρίτης και μέσα σε λίγες ημέρες σάρωσαν τη μάντρα, εξαιτίας και των πολύ ισχυρών ανέμων που δεν κόπασαν ούτε στιγμή.
Σοκαριστικό βράδυ για την Αχαΐα- Ανεξέλεγκτη η φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας ενώ η Δυτική Αχαΐα φλέγεται- Προληπτική εκκένωση Μπάλα και Βούντενης- ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
Πύρινη κόλαση στη Σταμνά Μεσολογγίου - Η φωτιά πέρασε τον Αχελώο
Σε επιφυλακή λόγω της φωτιάς το Νοσοκομείο Ρίου- Η ανάρτηση του Γεωργιάδη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr