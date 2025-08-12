Back to Top
Σε επιφυλακή λόγω της φωτιάς το Νοσοκομείο Ρίου- Η ανάρτηση του Γεωργιάδη

Δέχεται ήδη περιστατικά με αναπνευστικά προβλήματα, σε πλήρη ετοιμότητα οι υγειονομικές ομάδες

Το Νοσοκομείο Ρίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter πως σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούν να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες άτομα με αναπνευστικά και στο Κέντρο Υγείας.

«Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη», καταλήγει στην ανάρτησή του.

