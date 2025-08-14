Καταγραφή επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έχει σταλεί ήδη από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού προς τους Δήμους η απόφαση (ΠΔΕ/ΔΑΠ271542/2641 της 13/8/2025) με την οποία ορίζονται επ ακριβώς οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν ως προς την υποβολή αιτημάτων καταβολής αποζημιώσεων.

Συμπληρωματικά και υποστηρικτικά, προκειμένου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να γνωρίζει τον αριθμό των καταστημάτων κι επιχειρήσεων, όπως επίσης το μέγεθος των απαιτούμενων αποζημιώσεων, ξεκινάει από σήμερα παράλληλη καταγραφή από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, οι πληγέντες μπορούν να απευθύνονται όλες τις ημέρες με τον Γενικό Διευθυντή Aνάπτυξης Κωνσταντίνο Κόλλαρη, στο τηλέφωνο 6974 231 574 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkollaris@gmail.com