ΔΕΥΑΠ: Νεότερη ανακοίνωση για τα προβλήματα υδροδότησης

Με βάση την ενημέρωση που έχει η ΔΕΥΑΠ από τον ΔΕΔΔΗΕ, προχωρούν οι εργασίες για την αποκατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιοχή Βελβιτσίου – Μπάλα και στις επόμενες ώρες θα αρχίσει η διαδικασία για να τεθούν ξανά σε λειτουργία οι γεωτρήσεις και να αρχίσει η αποκατάσταση της υδροδότησης στις βόρειες περιοχές της πόλης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αναφέρει ανακοίνωση που εστάλη στα Μέσα ενημέρωσης από την ΔΕΥΑΠ.

Η ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της βλάβης στα Μοιρέικα που επηρεάζει τα Βραχνέικα, το Μονοδένδρι, τα Ροΐτικα κλπ, είναι ότι οι εργασίες της ηλεκτροδότησης θα συνεχιστούν μέχρι αύριο Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 το απόγευμα.

Η ΔΕΥΑΠ θα ενημερώσει τους δημότες για ό,τι νεότερο υπάρχει.