Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές- Το απόγευμα στη Δυτική Αχαΐα

Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.

Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.

Ακολούθως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών - Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).