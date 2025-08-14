Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πυρόπληκτες περιοχές- Το απόγευμα στη Δυτική Αχαΐα

Σε Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα
Τις πυρόπληκτες περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, του Γραμματέα της Κ.Π.Ε. Ανδρέα Σπυρόπουλου, των βουλευτών Ανδρέα Πουλά, Ιωάννη Τσίμαρη, Χριστίνας Σταρακά, του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τοπικών στελεχών.
Στις 11:00 θα βρίσκονται σε Φιλιππιάδα και Πρέβεζα.
Ακολούθως σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.
Θα καταλήξουν στις 19:00 στο Σώμα Εθελοντών Διασωστών - Πυροσβεστών Δυτικής Αχαΐας (Π.Ε.Ο. Πατρών-Πύργου 130, Κάτω Αχαΐα).
