Φωτιές στην Αχαΐα: Έρχεται κυβερνητικό κλιμάκιο την Δεύτερα 18 Αυγούστου

Κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται να επισκεφθεί την Αχαΐα τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες αποτίμησης των ζημιών και στήριξης των πληγέντων από τις μεγάλες πυρκαγιές που πλήττουν τον νομό.

Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο Αχαιός Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσονας Φωτήλας, ο οποίος έστειλε μήνυμα για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών.

«Στην πρωτοφανή αυτή δοκιμασία που υφίσταται ο νομός Αχαΐας και η περιοχή της Πάτρας, από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεων και πτητικών μέσων. Μαζί τους έχουν κινητοποιηθεί χιλιάδες πολίτες και εθελοντές, σκοπεύοντας στην προστασία των συνανθρώπων μας, του τόπου μας και του περιβάλλοντος», τόνισε ο κ. Φωτήλας.

Όπως επισήμανε, «από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό το μέγεθος της καταστροφής που προκαλούν οι πολλές και ταυτόχρονες εστίες, εκτός από την άμεση επέμβαση, σχεδιάζονται και οι παρεμβάσεις στήριξης της επόμενης μέρας».

Ο Υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι «η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά θα κάνουμε τα πάντα για την ανακούφιση, στήριξη και αποκατάσταση κάθε ζημιάς και κάθε απώλειας», ενώ γνωστοποίησε ότι κλιμάκια έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για ελέγχους και καταγραφές.

Τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί ειδική σύσκεψη συντονισμού με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, και το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων. «Η Αχαΐα δοκιμάζεται και όλοι θα σταθούμε αποφασιστικά στο πλευρό των πολιτών της», κατέληξε.