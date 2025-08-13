Back to Top
Πάτρα: Αδιανοητο! Τη ίδια ώρα που η πόλη καίγεται, οι εισπρακτικές τηλεφωνούν για χρέη

Η αναλγησία σε όλο της το μεγαλείο.

Την ίδια ώρα που η Αχαΐα ζει για δεύτερο εικοσιτετράωρο στιγμές αποκάλυψης, την ίδια ώρα που άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί και καταστήματα παραμένουν κλειστά, εισπρακτικές σήμερα το πρωί όπως καταγγέλουν στο thebest αναγνώστες έκαναν τηλεφωνήματα σε πατρινούς.

Συγκεκριμένα όπως καταγγέλουν στο thebest δέχθηκαν ενοχλήσεις ακόμη και για λογαριασμούς 300 ευρώ της ΔΕΗ.

Αν μη τι άλλο θα έπρεπε να παρθουν μέτρα τουλάχιστον για ένα εύλογο διάστημα αναστολής των εκκρεμοτήτων, όταν περιουσίες χάνονται και επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

