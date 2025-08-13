Τι λέει η ΔΕΥΑΠ για τις διακοπές νερού στην Πάτρα- Τι φταίει

Ο Δήμος Πατρέων ενημερώνει τους κατοίκους των περιοχών που δικαίως διαμαρτύρονται για τη διακοπή του νερού, τη στιγμή μάλιστα που δίνουν μάχη με τις φλόγες για να προστατέψουν τη ζωή και την περιουσία τους, ότι η αιτία της διακοπής έχει να κάνει με βλάβες στις κολώνες της ΔΕΗ που ηλεκτροδοτούν το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ, καθώς και με κάποιες βλάβες στο ίδιο το δίκτυο υδροδότησης.

Βρίσκεται σε εξέλιξη τιτάνια προσπάθεια αποκατάστασης των βλαβών.

Σε δήλωσή του, ο Διονύσης Κλάδης, Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, τονίζει τα εξής:

«Οι πυρκαγιές, που έχουν προξενήσει μεγάλες καταστροφές στην πόλη μας και για τις οποίες έχουν την ευθύνη η ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα, έχουν προκαλέσει ζημιές και στο δίκτυο υδροδότησης.

Θα πρωτοστατήσουμε για να πραγματοποιηθούν γρήγορα οι επισκευές και να αποκατασταθεί η υδροδότηση στα σημεία που αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα.

Καλούμε τον λαό, μαζί με την Δημοτική Αρχή να παλέψει ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, που δεν διασφαλίζει τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τον αφήνει απροστάτευτο σε κάθε φυσική καταστροφή».