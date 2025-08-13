Σαρηγιάννης για φωτιά στην Πάτρα: Τρεις φορές υψηλότερες οι καρκινογόνες ενώσεις στα αιωρούμενα σωματίδια του καπνού

Δύσκολη είναι η κατάσταση σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς οι φωτιές συνεχίζουν να καίνε με κυριότερα μέτωπα αυτό της Πρέβεζας και την Πάτρας, ενώ μεγάλη είναι και η φωτιά στη Χίο.

Ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, πρόεδρος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σημείωσε μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα πως η ποιότητα του αέρα είναι επικίνδυνη εξαιτίας της φωτιάς: «Είμαστε σε πολύ υψηλές τιμές, πάνω από 150 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο ανάλογα με το σημείο, κάτι το οποίο δικαιολογείται ακριβώς λόγω των δασικών πυρκαγιών».

«Αυτά είναι κυρίως αιθάλη προφανέστατα, αλλά η αιθάλη έχει μέσα και έχει προσροφήσει αέρια που προκύπτουν από την καύση τεχνητών υλικών όπως διοξίνες και φουράνια και ακόμη και μέταλλα που προκύπτουν πάλι απ’ την καύση τεχνητών υλικών και έτσι αυτό που εισπνέουμε δεν είναι απλώς ένα σωματίδιο στάχτης, ας το πούμε έτσι, το οποίο μπορεί να εισπνεύσουμε και άλλες στιγμές. Δημιουργεί και αυτό από μόνο του προβλήματα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν ακόμα περισσότερα προβλήματα οι προσροφήσεις και αυτά είναι πολύ συχνά καρκινογόνες ουσίες, αυτές που ανέφερα προηγουμένως οι διοξίνες τα φουράνια, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι καρκινογόνες ουσίες, για τις οποίες στην πραγματικότητα δεν υπάρχει όριο ασφαλείας. Εκεί, πρέπει να μην υπάρχουν» επισήμανε.

«Μιλάμε για την Πάτρα γιατί εκεί είναι ένα μεγάλο, πολύ σημαντικό πρόβλημα, δυστυχώς όχι το μοναδικό. Όμως, επηρεάζεται ο τοπικός πληθυσμός άμεσα στην περιοχή που υπάρχει η φωτιά και επηρεάζεται από κει και πέρα και πληθυσμός στην πορεία εξάπλωσης διάχυσης του νέφους του καπνού. Όπως διαχέεται, έρχεται και επηρεάζει περιοχές πολύ πιο μακρινές. (…)

Άρα λοιπόν, όταν λέμε έχουμε άνεμο, αυτό βοηθά στο να μειωθεί η συγκέντρωση των σωματιδίων στην Πάτρα, στην πηγή, αλλά μπορεί να μεταφέρει σωματίδια σε πιο μακρινές περιοχές. (…) Πρέπει να το παρακολουθούμε συνολικότερα, όχι μόνο στην περιοχή της πυρκαγιάς. Εκεί φυσικά είναι το άμεσο πρόβλημα, γιατί η επίπτωση στη δημόσια υγεία είναι πιο μεγάλη. Άρα εδώ θεωρώ ότι πραγματικά στις περιοχές που υπάρχει πυρκαγιά, είτε στις περιοχές που επηρεάζονται με βάση το νέφος του καπνού, όπως μετακινείται με τον άνεμο, είναι σημαντικό να δοθούν συγκεκριμένες συστάσεις στους ανθρώπους με αναπνευστικά προβλήματα» σημείωσε.

«Έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα σε ανθρώπους με προϋπάρχουσες αναπνευστικές νόσους σε επίπεδο άσθματος, είτε σε χρόνιες πνευμονοπάθειες και προβλήματα σε ανθρώπους πάλι με προϋπάρχουσες καρδιαγγειακές νόσους. Άρα καλό θα είναι κανείς να προσπαθήσει να προστατευτεί και να μην εκτεθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα καπνού» εξήγησε.

«Ο καπνός στις περιοχές, ανάλογα με το τι καίγεται, για παράδειγμα στην Πάτρα είχαμε την πυρκαγιά στο εργοστάσιο, δεν είναι απλός καπνός, η αιθάλη αυτή καθ’ εαυτή. Είναι πολλές περιοχές μικτής καύσης όπου καίγεται και βιομάζα αλλά και τεχνητά υλικά, μέταλλα, πλαστικά, ελαστικά κλπ, κάτι το οποίο οδηγεί σε έκλυση πιο επικίνδυνων ενώσεων, διοξίνες και φουράνια, καρκινογόνες ενώσεις.

Αυτά τα σωματίδια είναι επικίνδυνα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας είναι η επίπτωση του σωματιδίου του ίδιου μηχανικά, μπαίνοντας στον πνεύμονα που αρχίζει να ενεργοποιεί διαδικασίες φλεγμονής στο επιθήλιο του πνεύμονα και άρα να δημιουργήσει μια έξαρση σε προβλήματα άσθματος, βρογχίτιδας αντίστοιχα και λοιμώξεων, αν υπάρχει προϋπάρχουσα λοίμωξη του αναπνευστικού, προφανέστατα επηρεάζεται αρνητικά. Αυτά για τα pm10, τα πιο μεγάλα σωματίδια. Υπάρχουν και τα πιο λεπτά, τα οποία είναι pm2.5.

Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή η τιμή παίζει ανάμεσα σε 35 με 69 μικρογραμμάρια για τα πιο λεπτά. Το όριο εκεί είναι 20. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς 2 με 3 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας» συμπλήρωσε ο κ. Σαρηγιάννης.

«Οι εθελοντές, καλό θα είναι να φορούν ειδικά στις περιοχές που υπάρχει καύση των υλικών, δηλαδή όπως είναι η Πάτρα για παράδειγμα μάσκες. Εκεί πρέπει να φορούν μάσκες τύπου Κ95 όπως αυτές που είχαμε στον Covid. Στο βαθμό που κάποιος έχει μια ευπάθεια ή μια προϋπάρχουσα νόσο να περιορίσει την εξωτερική δραστηριότητα. Να χρησιμοποιηθούν φίλτρα ποιότητας του αέρα.

Το αιρκοντίσιον αναμμένο σε mode ανακύκλωσης μόνο, να μην μπαίνει ο αέρας απ’ έξω. Και όταν περάσουν όλα αυτά να αλλάξουμε το φίλτρο γιατί το φίλτρο θα έχει κατακρατήσει όλα αυτά τα σωματίδια που δεν θα περάσουν σε εμάς αλλά τα οποία σιγά σιγά μπορούν να περάσουν. Ειλικρινά το λέω, κανονικά θα έπρεπε να το κάνουμε και για τα αυτοκίνητα. Κακώς δεν γίνεται αυτή η σύσταση και θα έπρεπε αυτό να προβλέπεται ακόμα και από τα ΚΤΕΟ» σημειώνει.