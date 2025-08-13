Η φλεγόμενη Πάτρα έγινε θέμα στους New Υork Times

Στις ΗΠΑ "έφτασε" η φωτιά της Πάτρας
Οι New York Times σε ρεπορτάζ τους για τις φωτιές που μαίνονται στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Ευρώπης αναφέρονται και στην Πάτρα που αυτή την ώρα για δεύτερο εικοσιτετράωρο βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.
Δυστυχώς η αφορμή για την αναφορά της κορυφαίας εφημερίδας στην Πάτρα γίνεται με αφορμή τις τραγικές στιγμές που περνάει η πόλη.
ΠΗΓΗ: nytimes.com
