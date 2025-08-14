Φ. Ζαΐμης: Συντόνισε τη μεταφορά των τροφίμων του Κωνσταντοπούλειου στο ΚΕΤΧ

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης συντόνισε την μεταφορά των φιλοξενούμενων στο Κωνσταντοπούλειο από το ευγηρείο στο ΚΕΤΧ της Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης 13-8-2025, μετά την προληπτική εκκένωση λόγω της πυρκαγιάς, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Οι τρόφιμοι του Ιδρύματος οδηγήθηκαν με ασφάλεια στους χώρους του στρατοπέδου, όπου και διανυκτέρευσαν και όπως τόνισε ο κ. Ζαΐμης: «Η απόφαση ελήφθη με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ατόμων που είναι ηλικιωμένοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Έτσι, 16 άτομα με δυσκολίες κίνησης μεταφέρθηκαν στην δομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "Ελπίδα".