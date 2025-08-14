Φ. Ζαΐμης: Συντόνισε τη μεταφορά των τροφίμων του Κωνσταντοπούλειου στο ΚΕΤΧ

Οι τρόφιμοι του Ιδρύματος οδηγήθηκαν με ασφάλεια στους χώρους του στρατοπέδου, όπου και διανυκτέρευσαν
Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης συντόνισε την μεταφορά των φιλοξενούμενων στο Κωνσταντοπούλειο από το ευγηρείο στο ΚΕΤΧ της Πάτρας το βράδυ της Τετάρτης 13-8-2025, μετά την προληπτική εκκένωση λόγω της πυρκαγιάς, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.
Οι τρόφιμοι του Ιδρύματος οδηγήθηκαν με ασφάλεια στους χώρους του στρατοπέδου, όπου και διανυκτέρευσαν και όπως τόνισε ο κ. Ζαΐμης: «Η απόφαση ελήφθη με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγεία των ατόμων που είναι ηλικιωμένοι ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Έτσι, 16 άτομα με δυσκολίες κίνησης μεταφέρθηκαν στην δομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "Ελπίδα".
Προτεραιότητά μας ήταν από την πρώτη στιγμή η ανθρώπινη ζωή. Πολύτιμη ήταν η στήριξη και η συνεργασία του Υφυπουργού Άμυνας Θανάση Δαβάκη, της Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας Γεωργίας Ντάτσικα, του Διοικητή του ΚΕΤΧ Κωνσταντίνου Τσιράκη, του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλου, της Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Πάτρας Τάνιας Κανελλοπούλου και της Προέδρου της «ΕΛΠΙΔΑΣ» Τασίας Μανωλοπούλου και όλων των εργαζόμενων, οπλιτών, εθελοντών και εμπλεκόμενων φορέων».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr