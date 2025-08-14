Οι πρώτες μετρήσεις επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας από τις πυρκαγιές στην πόλη της Πάτρας

Εξαιτίας των μεγάλων πυρκαγιών που σημειώθηκαν στην Πάτρα και στη βάση της συνεργασίας της Π.Ε. Αχαΐας με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, προέκυψαν τα πρώτα επίσημα στοιχεία μετρήσεων των ατμοσφαιρικών ρύπων που παρατηρήθηκαν στην Πάτρα τις ημέρες των πυρκαγιών.

Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις των μικροσωματιδίων PM2.5 πραγματοποιούνται από ένα δίκτυο 20 σταθμών κατά μήκος της πόλης της Πάτρας, από το Πλατάνι μέχρι την Παραλία και το Σαραβάλι. Σύμφωνα με το Εργαστήριο:

«Τις προηγούμενες δύο ημέρες (12 και 13/8) η ποιότητα αέρα ήταν κακή ή κατά περιόδους πολύ κακή, ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών και τις μετεωρολογικές συνθήκες. Σήμερα 14/8 το πρωί, η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη, με τιμές έως 25 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο και η ποιότητα αέρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μέτρια. Αυτή είναι η γενική εικόνα στην πόλη της Πάτρας, χωρίς να αντικατοπτρίζει τις συνθήκες κοντά στις καμένες περιοχές ή στις ενεργές εστίες, όπου η ατμόσφαιρα είναι σαφώς πιο επιβαρυμένη.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται δεν μπορούν να δώσουν πληροφορίες για τη χημική σύσταση των μικροσωματιδίων και την τοξικότητά τους. Υπενθυμίζεται όμως, ότι η έκθεση στα μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας είναι ούτως ή άλλως επιβλαβής για τον άνθρωπο, ανεξάρτητα από την τοξικότητά τους, οπότε, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμοδίων αρχών».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε σχετικά: «Η γενική εικόνα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Πάτρας που μας δίνουν οι μετρήσεις του Εργαστηρίου είναι πως δεν υπάρχει ανησυχητική αύξηση των ρύπων αλλά μια μέτρια επιβάρυνση που θεωρείται αναμενόμενη καθώς βρισκόμαστε λίγες ώρες μετά τις μεγάλες πυρκαγιές και με μικρές εστίες να καίνε ακόμη σε κάποια σημεία. Συνεχίζουμε την συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών και ευχαριστώ για μια ακόμη φορά τον Διευθυντή κ. Καζαντζίδη και τους συνεργάτες του για την επιστημονικά άρτια παρακολούθηση της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας που έγινε ακόμη και τις ώρες που εξελίσσονταν τα συμβάντα. Τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις τάσεις επιβάρυνσης και τα ευρήματα στην περιοχή».