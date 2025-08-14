Αεροφωτογραφία αποκαλύπτει την πύρινη πολιορκία της Πάτρας

Μια συγκλονιστική αεροφωτογραφία ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πατρινός πιλότος Γιάννης Σταυράκης, αποτυπώνοντας την έκταση της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε την Πάτρα το βράδυ της Τετάρτης.

Στην εικόνα, η φωτισμένη πόλη απλώνεται στον ορίζοντα, ενώ σε μικρή απόσταση διακρίνονται τα πύρινα μέτωπα να καίνε ανεξέλεγκτα.