Ομολόγησε 19χρονος για εμπρησμό στα Συχαινά της Πάτρας

Τρεις είναι συνολικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι συλλήψεις για εμπρησμούς στην Αχαΐα τα τελευταία 24ωρα.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 19χρονος ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινών της Πάτρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες για την ίδια φωτιά έχει συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος για την ώρα δεν παραδέχεται την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και μια μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι». Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε πετάξει ένας από τους δύο συλληφθέντες σε περιοχή δασικής έκτασης.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη, συνελήφθη και ένας 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ατόμου που κινείτο με 4 αναπτήρες στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.