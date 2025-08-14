Ποιοι έβαλαν τις φωτιές τις τελευταίες ώρες - Τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για εμπρησμούς

Για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε στην Δυτική Αχαΐα, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ - Για την φωτιά στα Συχαινά εξετάζεται ο εμπρησμός
Χιλιάδες πυροσβέστες αλλά και εθελοντές εξακολουθούν να δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που «καταπίνουν» σπίτια, τη χλωρίδα και την πανίδα.
Κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκονται στις περιοχές όπου δοκιμάζονται και εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων για τις ενάρξεις των πυρκαγιών.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για το πρώτο μέτωπο που ξέσπασε την την Τρίτη στην Δυτική Αχαΐα, για τη φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και στη Χίο, εξετάζεται η έναρξη να οφείλεται σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, για τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Συχαινά Πάτρας, Βόνιτσα και Φλάμπουρα Πρέβεζας εξετάζονται οι εμπρησμοί.
Υπενθυμίζεται πως το απόγευμα της Τετάρτης συνελήφθη ένας 25χρονος, κάτοικος Αχαΐας, για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα.
Ίσωμα και Βασιλικό Αχαΐας
Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν στοιχεία και μαρτυρίες που εξετάζουν για έναρξη της φωτιάς από πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Μάλιστα, έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες. Ορίστηκαν πραγματογνώμονες για την εξέταση των στοιχείων.
Συχαινά Πάτρας
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ελέγχονται μαρτυρίες και βίντεο που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις τουλάχιστον δυο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.
