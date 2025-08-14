Back to Top
ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Καιρός: Μειώνονται οι δυνατοί άνεμοι στη δυτική Ελλάδα

Στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία

Έπειτα από αρκετές μέρες με ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους 41 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται και έτσι να μην εμποδίζει την κατάσβεση των μετώπων της φωτιάς που ξέσπασαν σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας.

Μάλιστα, οι άνεμοι έχουν ήδη κοπάσει στη δυτική Ελλάδα, ενώ τις επόμενες ώρες δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, δίνοντας ελπίδες ότι θα σβήσουν και οι τελευταίες εστίες φωτιές που συνεχίζουν να καίνε σε Πρέβεζα και Αχαΐα.

Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση των επόμενων ημερών


ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το πρωί στη Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 33 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και ενδέχεται στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

#tags Καιρός Καιρός σήμερα Δεκαπενταύγουστος Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

