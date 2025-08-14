Καιρός: Μειώνονται οι δυνατοί άνεμοι στη δυτική Ελλάδα

Έπειτα από αρκετές μέρες με ισχυρούς ανέμους και θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους 41 βαθμούς Κελσίου, ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται και έτσι να μην εμποδίζει την κατάσβεση των μετώπων της φωτιάς που ξέσπασαν σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας.

Μάλιστα, οι άνεμοι έχουν ήδη κοπάσει στη δυτική Ελλάδα, ενώ τις επόμενες ώρες δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ, δίνοντας ελπίδες ότι θα σβήσουν και οι τελευταίες εστίες φωτιές που συνεχίζουν να καίνε σε Πρέβεζα και Αχαΐα.

Ωστόσο, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.