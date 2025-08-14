Πάτρα: Πύρινη καταστροφή - Το σκηνικό των πρώτων ωρών της επόμενης μέρας

Φλόγες που τύλιξαν συνοικίες, συνεχείς ειδοποιήσεις εκκένωσης από το 122 και η μυρωδιά του καπνού να σκεπάζει την πόλη — αυτό ήταν το σκηνικό τρόμου που έζησαν οι κάτοικοι της Πάτρας για δύο ολόκληρες ημέρες.

Σήμερα, καθώς η κατάσταση φαίνεται να εκτονώνεται, η πραγματικότητα της επόμενης μέρας αποκαλύπτεται σκληρή: εκτάσεις καμένες, σπίτια και περιουσίες κατεστραμμένες, και μια τοπική κοινωνία που καλείται να σταθεί ξανά στα πόδια της. Οι εικόνες από την καμένη γη μαρτυρούν την ένταση της πύρινης επίθεσης και υπενθυμίζουν ότι η αποκατάσταση θα είναι μακρύς και δύσκολος δρόμος.