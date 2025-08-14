Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Πύρινη καταστροφή - Το σκηνικό των πρώτων ωρών της επόμενης μέρας

Πάτρα: Πύρινη καταστροφή - Το σκηνικό τω...

Μετά από δύο 24ωρα φλόγες, εκκενώσεις και ασφυκτική ατμόσφαιρα, η πόλη θα αρχίσει από σήμερα να μετρά τις πληγές της και αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής

Φλόγες που τύλιξαν συνοικίες, συνεχείς ειδοποιήσεις εκκένωσης από το 122 και η μυρωδιά του καπνού να σκεπάζει την πόλη — αυτό ήταν το σκηνικό τρόμου που έζησαν οι κάτοικοι της Πάτρας για δύο ολόκληρες ημέρες.

Σήμερα, καθώς η κατάσταση φαίνεται να εκτονώνεται, η πραγματικότητα της επόμενης μέρας αποκαλύπτεται σκληρή: εκτάσεις καμένες, σπίτια και περιουσίες κατεστραμμένες, και μια τοπική κοινωνία που καλείται να σταθεί ξανά στα πόδια της. Οι εικόνες από την καμένη γη μαρτυρούν την ένταση της πύρινης επίθεσης και υπενθυμίζουν ότι η αποκατάσταση θα είναι μακρύς και δύσκολος δρόμος.

Ειδήσεις Τώρα

Σαρηγιάννης για φωτιά στην Πάτρα: Τρεις φορές υψηλότερες οι καρκινογόνες ενώσεις στα αιωρούμενα σωματίδια του καπνού

Αχαΐα: Εικόνες που σου σπαράζουν την καρδιά- Αγκαλιά με πρόβατο πάνω στο μηχανάκι για να το σώσει

Ο εφιάλτης της Πάτρας: Δείτε κι άλλες φωτό

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις