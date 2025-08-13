Αχαΐα: Εικόνες που σου σπαράζουν την καρδιά- Αγκαλιά με πρόβατο πάνω στο μηχανάκι για να το σώσει

Οι φωτιές που μαίνονται στην Αχαΐα, την Πρέβεζα, την Χίο και την Κεφαλονιά δεν καίνε μόνο δασικές εκτάσεις και σπίτια αλλά απειλούν και τις αθώες ψυχές των ζώων που βρίσκονται παγιδευμένα στις φλόγες.

Σκυλιά, γάτες, πρόβατα, άλογα, αγελάδες και άλλα ζώα, πιστοί σύντροφοι των ανθρώπων, βρίσκονται αντιμέτωπα με τον τρόμο. Τη στιγμή που οι άνθρωποι παλεύουν για να σώσουν τις περιουσίες τους και εκκενώνουν περιοχές, τα ζώα δεν έχουν κανένα μέσο να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Η αγωνία των εθελοντών, των πυροσβεστών και όλων όσοι βρίσκονται στις φωτιές είναι τεράστια. Δεν είναι μόνο η προστασία της ανθρώπινης ζωής που βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά και εκείνη των ζώων που δυστυχώς δεν έχουν φωνή για να ζητήσουν βοήθεια.

Ωστόσο, υπάρχουν και εικόνες ελπίδας: Ζώα που γλυτώνουν από τη φωτιά και βρίσκονται στην αγκαλιά των διασωστών και βρίσκουν καταφύγιο σε ασφαλή χέρια, πρόβατα που οδηγούνται με ασφάλεια μακριά από τις φλόγες. Κάθε διάσωση είναι και μια μικρή νίκη για τη ζωή.

Εθελοντές και πυροσβέστες μέσα σε πυκνούς καπνούς και αποκαΐδια, προσπαθούν να σώσουν ζώα που έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο. Ενδεικτική είναι η φωτογραφία του AP με έναν άνδρα στην Αχαΐα, που έχοντας ένα πρόβατο αγκαλιά απομακρύνεται με μηχανάκι από τη φωτιά.

Δείτε φωτογραφίες από διασώσεις ζώων στην Αχαΐα: