Ο εφιάλτης της Πάτρας: Δείτε κι άλλες φωτό

Σε εξέλιξη, για δεύετρη μέρα, η μάχη των Αχαιών με τα πύρινα μέτωπα, τέσσερα συνολικά που ξέσπασαν από το πρωι της Τρίτης.

Τα δύο (Πλατάνι - Γλαύκος) αντιμετωπίστηκαν, τα άλλα δύο, στα βορειοανατολικά (Συχαινά) και νοτιοδυτικά (Κάτω Αχαΐα Αχαΐα) συνεχίζουν να καίνε περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα.

Δυτική Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά - Αναζωπύρωση στο Θεριανό- Ρίψεις από αέρος σε εστίες

Οι φωτογραφίες (EUROKINISSI) ειναι χαρακτηριστικές: