Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο εφιάλτης της Πάτρας: Δείτε κι άλλες φωτό

Eurokinissi

Eurokinissi

Πολύωρη μάχη με τις φλόγες

Σε εξέλιξη, για δεύετρη μέρα, η μάχη των Αχαιών με τα πύρινα μέτωπα, τέσσερα συνολικά που ξέσπασαν από το πρωι της Τρίτης.

Τα δύο (Πλατάνι - Γλαύκος) αντιμετωπίστηκαν, τα άλλα δύο, στα βορειοανατολικά (Συχαινά) και νοτιοδυτικά (Κάτω Αχαΐα Αχαΐα) συνεχίζουν να καίνε περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα.

Δυτική Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά - Αναζωπύρωση στο Θεριανό- Ρίψεις από αέρος σε εστίες

Οι φωτογραφίες (EUROKINISSI) ειναι χαρακτηριστικές:

Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου-...

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/
Παπαδάκου Γωγώ, Αντιγόνη Γεωργοπούλου, Γιάννης Πομώνης, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου- Οι φλόγες στο νεκροταφείο Μποζαϊτίκων- "Θα καούμε" λέει Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων- Aναζητείται κτηνοτρόφος- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου- Οι φλόγες στο νεκροταφείο Μποζαϊτίκων- "Θα καούμε" λέει Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων- Aναζητείται κτηνοτρόφος- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Σε αυτούς τους χώρους συγκεντρώνεται νερό και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ Φωτιές Βούντενη Δυτική Αχαΐα Κρανίου τόπος

Ειδήσεις