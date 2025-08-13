Ο εφιάλτης της Πάτρας: Δείτε κι άλλες φωτό

Πολύωρη μάχη με τις φλόγες
Σε εξέλιξη, για δεύετρη μέρα, η μάχη των Αχαιών με τα πύρινα μέτωπα, τέσσερα συνολικά που ξέσπασαν από το πρωι της Τρίτης.
Τα δύο (Πλατάνι - Γλαύκος) αντιμετωπίστηκαν, τα άλλα δύο, στα βορειοανατολικά (Συχαινά) και νοτιοδυτικά (Κάτω Αχαΐα Αχαΐα) συνεχίζουν να καίνε περιουσίες και χιλιάδες στρέμματα.
Δυτική Αχαΐα: Μαίνεται η φωτιά - Αναζωπύρωση στο Θεριανό- Ρίψεις από αέρος σε εστίες
Οι φωτογραφίες (EUROKINISSI) ειναι χαρακτηριστικές:
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πάτρα: Καίγονται σπίτια στην Θεοφράστου- Οι φλόγες στο νεκροταφείο Μποζαϊτίκων- "Θα καούμε" λέει Αντιδήμαρχος του Δήμου Πατρέων- Aναζητείται κτηνοτρόφος- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
