Πάτρα: Εδώ συγκεντρώνεται νερό και τρόφιμα για τους πυρόπληκτους

Για την εξυπηρέτηση των πρώτων άμεσων αναγκών των δημοτών που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που καίνε ακόμη στην περιοχή, ο Δήμος Πατρέων έχει θέσει σε λειτουργία τον Δημοτικό Ξενώνα για την φιλοξενία των κατοίκων που έχουν ανάγκη.

Στον Ξενώνα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γούναρη και Μπουκαούρη 100, υπάρχει η δυνατότητα πλήρους φιλοξενίας, σίτισης και διαμονής.

Η επικοινωνία με τον Ξενώνα γίνεται στα τηλέφωνα:2614 400648 – 2614 400642.

Συλλογή τροφίμων και νερών γίνεται και στο Δημαρχειο (Μαιζώνος 19) και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Γούναρη και Σολωμού)

Παράλληλα, επειδή η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης, λόγω της θερμοκρασίας και του καπνού από την πυρκαγιά, γίνεται αποπνικτική ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα, ο Δήμος λειτουργεί τις κλιματιζόμενες αίθουσες του Ανατολικού Διαμερίσματος (Εγλυκάδος 98) και τους Νότιου Διαμερίσματος στις Εργατικές κατοικίες Ταραμπούρα.

Στο Ανατολικό και στο Νότιο Διαμερίσματα συγκεντρώνονται επίσης νερά και τρόφιμα για τους κατοίκους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, οι πρόεδροι των κοινοτήτων των Βραχνεΐκων, Τσουκαλεϊκών, Καμινίων και Θεριανού διανέμουν εμφιαλωμένα νερά στις Τοπικές Κοινότητες, ενώ νερά θα παραδοθούν στους πυροσβέστες και όσους βοηθούν στην κατάσβεση.

Για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές ο Δήμος θα ανακοινώσει άμεσα τη διαδικασία που απαιτείται για τις αποζημιώσεις.

Φροντίδα υπάρχει και για τα αδέσποτα και τα ζώα που έχουν χαθεί και φιλοξενούνται στο καταφύγιο αδέσποτων του Δήμου, όπου συγκεντρώνονται τροφές για τη σίτισή τους.