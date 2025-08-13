Πυρκαγιά στη Βούντενη: Στάχτη η περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο

Η πύρινη λαίλαπα που σαρώνει την Αχαΐα κατέκαψε ολοσχερώς την περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης, προκαλώντας ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η φωτιά έφτασε και στο ιστορικό νεκροταφείο, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ζημιές ήταν περιορισμένες, καθώς κάηκαν μόνο μερικά σκέπαστρα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου, αναμένεται άμεση αποκατάσταση των ζημιών, ενώ, βάσει πληροφοριών, ο Νομός Αχαΐας πρόκειται να κηρυχθεί πυρόπληκτος.