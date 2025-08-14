Πάτρα: Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό -Δείτε βίντεο

Μετά τη σύλληψη ενός 25χρονου το απόγευμα της Τετάρτης για εμπρησμό στο Γηροκομείο της Πάτρας, οι αρχές προχώρησαν αργά το βράδυ στην προσαγωγή δύο νεαρών για την πυρκαγιά στα Συχαινά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν το δίκυκλο με τα δύο άτομα που αναζητούσαν από το πρωί, θεωρώντας τα ύποπτα για πρόκληση της φωτιάς στην περιοχή.

Ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, κατηγορείται για εμπρησμό. Η σύλληψη έγινε ενώ η πυρκαγιά βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε θεαθεί από κατοίκους να κινείται κοντά στο Γηροκομείο, τη στιγμή που η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε δασική έκταση, πιθανότατα πλησίον του Κωνσταντοπούλειου, το οποίο εκκενώθηκε προληπτικά.

Μάλιστα, ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι τον είδαν να βάζει τη φωτιά, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές.