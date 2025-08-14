Δήμος Πατρέων: Διανομή εμφιαλωμένου νερού σε συνοικίες που έχουν πρόβλημα

Ξεκίνησε από τον Δήμο Πατρέων η διανομή εμφιαλωμένου νερού στο Αρκτικό Διαμέρισμα.

Ταυτόχρονα για τους κατοίκους της περιοχής είναι διαθέσιμο νερό από ανοξείδωτη υδροφόρα 30 τόνων. Το νερό αυτό είναι πόσιμο, προσφέρεται για μαγείρεμα, προσωπική υγιεινή κλπ. Η υδροφόρα είναι σταθμευμένη ήδη στην οδό Μειλίχου, μπροστά από το «Ολύμπιον Θεραπευτήριο» και όποιος επιθυμεί μπορεί έως τις 9 το απόγευμα να μεταβεί με δοχεία και να προμηθευτεί νερό.

Από τις 5:30 το απόγευμα εμφιαλωμένα νερά θα διανέμονται και από τα γραφεία του Ανατολικού Διαμερίσματος.

Όσοι δημότες έχουν πρόβλημα παροχής νερού στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, μπορούν να προμηθεύονται εμφιαλωμένα νερά στην πλατεία των Άνω Συχαινών στα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου από τις 5 έως τις 9 το απόγευμα.

Από τις 6 το απόγευμα, επίσης, νερά θα διανέμει και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στα γραφεία του Ανατολικού Διαμερίσματος.