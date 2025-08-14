Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα 2025: Άγνωστη λέξη οι γεννήτριες- Δεν έχουμε ρεύμα; Δεν έχουμε νερό- Η αδιανόητη παραδοχή της ΔΕΥΑΠ

Πάτρα 2025: Άγνωστη λέξη οι γεννήτριες- ...

Τι δήλωσε ο Διονύσης Κλάδης

Αδιανόητη παραδοχή του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Κλάδη σε σχέση με την παροχή νερού στην πυρόπληκτη Πάτρα και τα νοικοκυριά που έχουν "στεγνώσει".

Εν έτει 2025, η ΔΕΥΑΠ παραδέχεται ότι όταν κόβεται το ρεύμα, κόβεται και το.... νερό, καθώς δεν υπάρχουν γεννήτριες, ή plan B.

Δείτε το διάλογο κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του Ionian Channel.

Ειδήσεις Τώρα

Αεροφωτογραφία αποκαλύπτει την πύρινη πολιορκία της Πάτρας

Φωτιά στην Πάτρα: Φόβοι για μόλυνση του αέρα και του νερού

Πάτρα: Οι ύποπτες κινήσεις του 25χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό -Δείτε βίντεο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΔΕΥΑΠ ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ

Ειδήσεις