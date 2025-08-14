Πάτρα 2025: Άγνωστη λέξη οι γεννήτριες- Δεν έχουμε ρεύμα; Δεν έχουμε νερό- Η αδιανόητη παραδοχή της ΔΕΥΑΠ

Αδιανόητη παραδοχή του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Κλάδη σε σχέση με την παροχή νερού στην πυρόπληκτη Πάτρα και τα νοικοκυριά που έχουν "στεγνώσει".

Εν έτει 2025, η ΔΕΥΑΠ παραδέχεται ότι όταν κόβεται το ρεύμα, κόβεται και το.... νερό, καθώς δεν υπάρχουν γεννήτριες, ή plan B.

Δείτε το διάλογο κατά τη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων του Ionian Channel.