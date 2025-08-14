Back to Top
Πάτρα: Χωρίς νερό μεγάλο τμήμα της πόλης, ακόμα και οι περιοχές που κάηκαν - Χωρίς ρεύμα τα Άνω Συχαινά

Δεκάδες μηνύματα διαμαρτυρίας στο ΤheBest.gr

Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν περιοχές της Πάτρας, μετά το καταστροφικό πέρασμα των πυρκαγιών από το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης, αφήνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς νερό.

Δεκάδες είναι τα μηνύματα οργής που φτάνουν στο TheBest.gr, από πολλές περιοχές της πόλης. Οι κάτοικοι αγανακτισμένοι με αυτή την κατάσταση μέσα στο καλοκαίρι και σε τέτοιες συνθήκες να μένουν χωρίς νερό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ανήμερα των πυρκαγιών στα Συχαινά η περιοχή έμεινε χωρίς νερό τις πιο κρίσημες ώρες και εξακολουθεί μέχρι και τώρα.

Επίσης οι πληγήσες από τις φωτιές περιοχές εξακολουθούν να μένουν και χωρίς ρεύμα, γεγονός που κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.

Οι κάτοικοι μιλούν για καταστροφές αφού χωρίς ρεύμα δεν λειτουργεί τίποτα με αποτελεσμα να έχουν πάθει ζημιές, ενώ υπάρχουν και πολλοί ασθενείς που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

