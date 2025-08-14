Πάτρα: Στον εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρησμό

Στα δικαστήρια της Πάτρας έφτασαν γύρω στις 5 το απόγευμα της Πέμπτης για να απολογηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για εμπρηστικές ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν φωτιές στα Συχαινά.

Σε λίγη ώρα αναμένεται να βρεθεί στα δικαστήρια και ο τρίτος συλληφθείς που εξετάζεται για εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Θυμίζεται πως οι φωτογραφίες που τράβηξαν κάτοικοι στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας και έφερε στη δημοσιότητα το protothema.gr,δείχνουν τους δύο νεαρούς, με τον έναν εξ αυτών μάλιστα - τον 19χρονο - να ομολογεί τις πράξεις του. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες οι δύο νεαροί επέβαιναν σε μηχανάκι.

Σε μια από τις φωτογραφίες είναι και το μπουκάλι για το οποίο μίλησε μια μάρτυρας καταθέτοντας ότι είδε τους δύο νεαρούς να το πετάνε σε δασική περιοχή. Όπως έγραψε το protothema.gr, το μπουκάλι έχει σταλεί στα εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να διαπιστωθεί αν και τι εύφλεκτο υγρό περιείχε.

Ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινά της Πάτρας ενώ ο 27χρονος δεν παραδέχτηκε αρχικά την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο ενώ υπάρχει και η μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να έχει πει «τους είδα να πετάνε μπουκάλι».

Για τον 27χρονο, πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αναφέρουν ότι στην κατοχή του βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης, το οποίο είχε μαζί του προσεγγίζοντας το σημείο της φωτιάς στα Συχαινά, μέσα στο οποίο είχε αναπτήρα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.