Πως έκαψαν την Πάτρα οι δυο νεαροί - Υλικό από τις συλλήψεις- ΦΩΤΟ

Συνολικά τρία άτομα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες 24 ώρες για υποθέσεις εμπρησμών στην περιοχή της Αχαΐας, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινών της Πάτρας.

Για το ίδιο περιστατικό έχει επίσης συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, καθώς και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δύο νεαροί. Επιπλέον, καταγράφηκε μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να δήλωσε πως τους είδε να πετούν ένα μπουκάλι. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ύποπτο εύφλεκτο περιεχόμενο σε δασική έκταση, το οποίο φαίνεται να πέταξε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη συνελήφθη και ένας 25χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Δείτε τις φωτογραφίες από το υλικό της σύλληψης