Πως έκαψαν την Πάτρα οι δυο νεαροί - Υλικό από τις συλλήψεις- ΦΩΤΟ

Φωτογραφίες από το υλικό τις συλλήψεις σε Συχαινά - Βούντενη
Συνολικά τρία άτομα έχουν συλληφθεί τις τελευταίες 24 ώρες για υποθέσεις εμπρησμών στην περιοχή της Αχαΐας, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ένας 19χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε τη φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινών της Πάτρας.
Για το ίδιο περιστατικό έχει επίσης συλληφθεί και ένας 27χρονος, ο οποίος μέχρι στιγμής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 19χρονος υπέδειξε στις αρχές το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, καθώς και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δύο νεαροί. Επιπλέον, καταγράφηκε μαρτυρία γυναίκας που φέρεται να δήλωσε πως τους είδε να πετούν ένα μπουκάλι. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με ύποπτο εύφλεκτο περιεχόμενο σε δασική έκταση, το οποίο φαίνεται να πέταξε ένας εκ των δύο κατηγορουμένων.
Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη συνελήφθη και ένας 25χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις δύο συλλήψεις για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από βραδινές ώρες 12 Αυγούστου 2025, στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.
Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.
