Φωτιά στην Πάτρα: Μυστήριο με τα κίνητρα του 19χρονου και του 27χρονου που κατηγορούνται για εμπρησμό

Ο 19χρονος και ο 27χρονος κατηγορούνται ότι έβαλαν φωτιά στην περιοχή των Συχαινών προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, ενώ ο 25χρονος που πιάστηκε χθες κατηγορείται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου.

Πυκνό μυστήριο καλύπτει τους λόγους για τους οποίους οι τρεις εμπρηστές της Αχαΐας, έβαλαν φωτιά και έκαψαν μεγάλες εκτάσεις, λίγες ώρες αργότερα από την πυρκαγιά που ξέσπασε πιθανότατα από πυλώνα της ΔΕΔΗΕ, στην περιοχή των Πατρών.

Ο εμπρησμός στα Συχαινά

Ένα βίντεο και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, πρόδωσαν τους «Νέρωνες με το παπάκι». Ο 19χρονος «έσπασε» και ομολόγησε τον εμπρησμό, ενώ ο 27χρονος αρνείται τα πάντα. Όπως είπε, πήγαν με το μηχανάκι και ένα σακίδιο και χρησιμοποιώντας ένα μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό, έβαλαν φωτιά περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που εκδηλώθηκε η πρώτη πυρκαγιά στην Πάτρα.

Υπέδειξε δε, το σημείο που έβαλαν τη φωτιά, βρέθηκε το σακίδιο και το κινητό τηλέφωνο και εστάλησαν για ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Όμως στην ερώτηση των αστυνομικών «γιατί το έκανες;», ο 19χρονος κρατάει το στόμα του ερμητικά κλειστό. Δείχνει να θέλει να μιλήσει όμως την τελευταία στιγμή, σταματάει, σαν να φοβάται κάτι και να μην αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους έγιναν εμπρηστές και κατέκαψαν μια ολόκληρη περιοχή.

Όμως οι αξιωματικοί είναι αισιόδοξοι ότι ο 19 χρόνος θα «σπάσει» και θα αποκαλύψει τι κρύβεται πίσω από τον εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες ο 19 χρόνος και ο 27χρονος είναι «καθαροί», δηλαδή δεν έχουν ποτέ απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.