Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 14 έως και 20-8-2025

Η μοναδική καινούρια ταινία της εβδομάδας στα πολυσινεμά στη Βέσο Μάρε είναι "Ο Τιμωρός" με τον Τάρον Έγκερτον

Το πρόγραμμα κινηματογραφικών προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 14 έως και την Τετάρτη 20-8-2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 2 στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 21.30 καθημερινά "Ο Τιμωρός - She Rides Shotgun" Περιπετειώδες θρίλερ Αμερικανικής παραγωγής 2025 με πρωταγωνιστή τον 35χρονο Ουαλό ηθοποιό Τάρον Έγκερτον. Έχοντας μόλις αποφυλακιστεί, ο Νέιτ είναι επικηρυγμένος από μια αδυσώπητη συμμορία, ενώ η αστυνομία τον θεωρεί ύποπτο για τη δολοφονία της πρώην γυναίκας του. Ξέροντας πως η εντεκάχρονη κόρη του Πόλι έχει γίνει στόχος, την απάγει, προσπαθώντας να την προστατεύσει. Η σκηνοθεσία είναι Νικ Ρόουλαντ, και το σενάριο των Ben Collins και Luke Piotrowski βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 2017 του Τζόρνταν Χάρπερ. Διάρκεια: 120 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών. Το καστ περιλαμβάνει εκτός του Taron Egerton, την Ana Sophia Heger και τους Rob Yang, John Carroll Lynch, Odessa A'zion, David Lyons.

Αίθουσα 1 στις 21.10 καθημερινά "Ταιριάζουμε; - Materialists" Πρόκειται για τη νέα ταινία της 36χρονης Νοτιοκορεάτισσας δημιουργού Σελίν Σονγκ του σπαρακτικού και υποψήφιου για 2 Όσκαρ φιλμ «Περασμένες Ζωές- Past Lives» (2023). Στο "Ταιριάζουμε;" που άρεσε στο ελληνικό κοινό και ξεκίνησε εντυπωσιακά σε εισιτήρια στην πρεμιέρα του, πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον στο ρόλο μίας σύγχρονης προξενήτρας, και οι Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ. H ταινία έκοψε το 4ήμερο 7-10/8/2025 σε 87 αίθουσες πανελλαδικά, 32.334 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr. Οι δε παγκόσμιες εισπράξεις του φιλμ προσεγγίζουν τα 70 εκατ. δολάρια. Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της. Σενάριο & σκηνοθεσία: Celine Song, η οποία είναι και εκ των παραγωγών. Πρωταγωνιστούν οι: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal. Διάρκεια: 109 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Aίθουσα 1 στις 19.10 καθημερινά "Τρελές Σφαίρες - The Naked Gun" Η σπαρταριστή κωμωδία της δεκαετίας του ‘80 που είχε και δύο συνέχειες & απογείωσε τη δημοφιλία του αξέχαστου Καναδού πρωταγωνιστή Λέσλι Νίλσεν, απέκτησε ριμέικ με τον βετεράνο Βορειοιρλανδό ηθοποιό Λίαμ Νίσον (Η Λίστα του Σίντλερ) στον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία θα λέγαμε, ανέλπιστη επιλογή. Το καινούριο φιλμ που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ και ήδη γνωρίζει επιτυχία, αποτελεί σίκουελ στο φιλμ του 1994, "Naked Gun 33⅓: The Final Insult" που είχε σκηνοθετήσει ο Πίτερ Σίγκαλ και έπαιζαν ο Λέσλι Νίλσεν και η Πρισίλα Πρίσλει (στα ταμεία οι εισπράξεις είχαν ξεπεράσει τα 132 εκατ. δολάρια). Κεντρικός ήρωας στις "Τρελές Σφαίρες' είναι ένας γκαφατζής αστυνομικός που ξεπερνά σε αφέλεια τον Επιθεωρητή Κλουζό, ο οποίος παρόλα αυτά κάνει ό,τι μπορεί για να ασκεί το καθήκον του. Στις νέες "Τρελές Σφαίρες" σε σενάριο των Dan Gregor, Doug Mand, Akiva Schaffer, πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο κωμικά έμπειρος και βραβευμένος με δύο Emmy σκηνοθέτης Ακίβα Σέιφερ ("Saturday Night Live", "Popstar: : Never Stop Never Stopping"), ο οποίος φιλοδοξεί να απηχήσει το slapstick χιούμορ και την ωμή κωμωδία που έδωσαν cult χαρακτήρα στο πρωτότυπο φιλμ, όπως αναφέρει το Αθηνόραμα. Πλάι στον 73χρονο Liam Neeson που τα τελευταία χρόνια τον "χορτάσαμε" σε περιπέτειες ως action hero, παίζει η 58χρονη ηθοποιός Pamela Anderson που εντυπωσίασε με το περσινό comeback της στην ταινία "The Last Showgirl" & όπως γράφτηκε οι Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον έχουν γίνει και αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή. Επίσης παίζουν οι Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, Danny Huston. Διάρκεια: 85 λεπτά. Στη χώρα μας η ταινία "Τρελές Σφαίρες" έχει ως τώρα κόψει 50.000 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις είναι 57,3 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 2 στις 20.00 καθημερινά "The Fantastic Four: First Steps - Πρώτα Βήματα" Η νέα ταινία των Marvel Studios «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 24 Ιουλίου 2025 και μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 67.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει τα 437 εκατ. δολάρια. Το φιλμ παρουσιάζει τους Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) και Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus (Ralph Ineson) και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer (Julia Garner). Κι αν το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά. Σε αυτήν την περιπέτεια δράσης πρωταγωνιστούν επίσης οι Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne και Sarah Niles. Η ταινία «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» είναι σε σκηνοθεσία του Matt Shakman, παραγωγή του Kevin Feige και εκτελεστική παραγωγή των Louis D’Esposito, Grant Curtis και Tim Lewis. Διάρκεια: 115 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 5 στις 19.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch" Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων. Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ. Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021). Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος. Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood. Διάρκεια: 108 λεπτά. Οι εισπράξεις παγκοσμίως έχουν πλέον φτάσει το 1 δις, 28 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com. Στη χώρα μας έως τις 10-8-2025 το «Λίλο και Στιτς» είχε κόψει 270.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 19.30 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon" Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων. Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell. O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η live action ταινία της Universal Pictures International, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 623,6 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 19.20 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Δελφινομικρούλης 2 - Dolphin Boy 2" Tαινία κινουμένων σχεδίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διανομή από την Rosebud.21. Ένα αγόρι που μεγάλωσε ανάμεσα στα δελφίνια, ζει τώρα στο νησί με τους ανθρώπους, όμως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Μία νέα απειλή, θα τον φέρει αντιμέτωπο με τους πιο μεγάλους φόβους του, αλλά ποτέ δεν διστάζει να αναλάβει ακόμα και την πιο δύσκολη αποστολή. Σκηνοθεσία: Μοχάμαντ Κεϊράντις Σενάριο: Μοχάμαντ Κεϊράντις, Μοχάμαντ Σοκούχι Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία θα προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Η μεταγλώττιση έγινε από την POWER MEDIA PRODUCTIONS. Μετάφραση: Πάνυ Ναούμ Σκηνοθεσία: Κώστας Αποστολίδης. Τη φωνή του στον Δελφινομικρούλη δανείζει ο Κωνσταντίνος Λιάσκας. Ακόμη ακούγονται οι Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδης, Κώστας Τερζάκης, Τάσος Νταπαντάς, Μαριλένα Λιακοπούλου, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η νέα ταινία είναι συνέχεια της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2022. «Ο Δελφινομικρούλης 2», στην πρεμιέρα του έκοψε σε 37 αίθουσες πανελλαδικά, 2.306 εισιτήρια.