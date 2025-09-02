Πρωτιά στο ελληνικό box office για το φιλμ "Ρόουζ εναντίον Ρόουζ"

Την 1η θέση στο εγχώριο box office κατέκτησε το περασμένο 4ήμερο (28/8 με 31/8/2025) η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ-The Roses» του Τζέι Ρόουτς κόβοντας σε 94 αίθουσες πανελλαδικά, 23.023 εισιτήρια.

Η ταινία που είναι περισσότερο ρομαντική κομεντί παρά κατάμαυρη κωμωδία για τις σχέσεις, με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και την Ολίβια Κόλμαν σε εκπληκτική φόρμα, όπως έγραψε το flix.gr, προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε όπου και θα συνεχιστεί & από την Πέμπτη 4/9, καθώς και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο έως και την Τετάρτη 3/9/2025.

Η ταινία έκανε ξεκίνημα στο εξωτερικό, 17,2 εκατ. δολαρίων στο box office, τα 8 εκ των οποίων προέρχονται από τα Αμερικάνικα ταμεία όπου πλασαρίστηκε στην 5η θέση του πίνακα.

Το "The Roses" με διάρκεια 105 λεπτά (διανομή από την Feelgood), είναι ρικέικ-διασκευή της παλιάς επιτυχημένης ταινίας του Ντάνι Ντε Βίτο, του 1989 όπου πρωταγωνιστούσνα ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθλιν Τέρνερ.

Την ίδια ώρα το πρωτότυπο θρίλερ τρόμου "Weapons" του Ζακ Κρέγκερ με την Τζούλια Γκάρνερ, τον Τζος Μπρόλιν και την ερμηνεία έκπληξη της Amy Madigan, "σκίζει" εισπρακτικά (προβάλλεται στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε).

Σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής το φιλμ έχει φτάσει στη χώρα μας τα 56.000 εισιτήρια πανελλαδικά ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις για την ταινία της Warner Bros. είναι εντυπωσιακές, και έχουν φτάσει τα 235,2 εκατ. δολάρια, τα 134,9 εκ των οποίων από το Αμερικάνικο box office.