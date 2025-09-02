Πρωτιά στο ελληνικό box office για το φιλμ "Ρόουζ εναντίον Ρόουζ"

Μεγάλο χιτ στο εξωτερικό και στη χώρα μας αποδεικνύεται το πρωτότυπο φιλμ τρόμου "Weapons" του Ζακ Κρέγκερ
Την 1η θέση στο εγχώριο box office κατέκτησε το περασμένο 4ήμερο (28/8 με 31/8/2025) η ταινία «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ-The Roses» του Τζέι Ρόουτς κόβοντας σε 94 αίθουσες πανελλαδικά, 23.023 εισιτήρια.
Η ταινία που είναι περισσότερο ρομαντική κομεντί παρά κατάμαυρη κωμωδία για τις σχέσεις, με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και την Ολίβια Κόλμαν σε εκπληκτική φόρμα, όπως έγραψε το flix.gr, προβάλλεται και στην Πάτρα στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε όπου και θα συνεχιστεί & από την Πέμπτη 4/9, καθώς και στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο έως και την Τετάρτη 3/9/2025.
Η ταινία έκανε ξεκίνημα στο εξωτερικό, 17,2 εκατ. δολαρίων στο box office, τα 8 εκ των οποίων προέρχονται από τα Αμερικάνικα ταμεία όπου πλασαρίστηκε στην 5η θέση του πίνακα.
Το "The Roses" με διάρκεια 105 λεπτά (διανομή από την Feelgood), είναι ρικέικ-διασκευή της παλιάς επιτυχημένης ταινίας του Ντάνι Ντε Βίτο, του 1989 όπου πρωταγωνιστούσνα ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθλιν Τέρνερ.
Την ίδια ώρα το πρωτότυπο θρίλερ τρόμου "Weapons" του Ζακ Κρέγκερ με την Τζούλια Γκάρνερ, τον Τζος Μπρόλιν και την ερμηνεία έκπληξη της Amy Madigan, "σκίζει" εισπρακτικά (προβάλλεται στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε).
Σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής το φιλμ έχει φτάσει στη χώρα μας τα 56.000 εισιτήρια πανελλαδικά ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις για την ταινία της Warner Bros. είναι εντυπωσιακές, και έχουν φτάσει τα 235,2 εκατ. δολάρια, τα 134,9 εκ των οποίων από το Αμερικάνικο box office.
Όσο για το παιδικό φιλμ "Στρουμφάκια: Η Ταινία-Smurfs" του Κρις Μίλερ, έχει φτάσει μέχρι σήμερα στη χώρα μας τα 72.572 εισιτήρια σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα στο flix.gr (στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 114,6 εκατ. δολάρια) ενώ η αισθηματική ταινία «Ταιριάζουμε;-Materialists» της Σελίν Σονγκ με την Ντακότα Τζόνσον, τον Πέδρο Πασκάλ και τον Κρις Έβανς σε μάι ευαίσθητη ερμηνεία, σε σχεδόν 4 εβδομάδες προβολής έχει πλέον φτάσει πανελλαδικά τα 130.000 εισιτήρια (προλαβαίνετε όσοι δεν το έχετε δει ακόμα να το παρακολουθήσετε έως και την Τετάρτη 3/9 στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε).
Το Γαλλοβελγικό φιλμ «Τα Χρώματα του Χρόνου» του Σεντρίκ Κλαπίς που από την Πέμπτη 4/9 θα παίζεται στο θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, έχει κόψει πανελλαδικά σε 2 εβδομάδες προβολής πάνω από 8.000 εισιτήραι ενώ το «Afterburn: Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου» σε σκηνοθεσία Τζέι Τζέι Πέρι, με τους Ντέιβ Μπαουτίστα, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Oλγκα Κιριλένκο (παίζεται στη Βέσο Μάρε) έκοψε στην πρεμιέρα του, σε 13 αίθουσες πανελλαδικά, 1.268 εισιτήρια.
Τέλος το άλλο φιλμ τρόμου που βγήκε στις αίθουσες αυτό το διάστημα, το "Φερ' την Πίσω-Bring Her Back" των Αυστραλών, ελληνικής καταγωγής σκηνοθετών Ντάνι Φιλίππου και Μάικλ Φιλίππου (προβάλλεται επίσης στη Βέσο Μάρε) έχει κόψει σε 2 εβδομάδες περίπου 11.000 εισιτήρια πανελλαδικά. Στην ταινία παίζει η Σάλι Χόκινς.
Η Τζούλια Γκάρνερ στο "Weapons".
