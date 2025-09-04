Πάτρα: Απόψε Πέμπτη 4-9 η κωμωδία των Ρέππα-Παπαθανασίου «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω»

Η νέα σατιρική κωμωδία του Θανάση Παπαθανασίου και του Μιχάλη Ρέππα για την παράνοια της καθημερινότητας με τίτλο «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» στο πλαίσιο της περιοδείας της, κάνει στάση στην Πάτρα, απόψε Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της οδού Ρίτσου στις 21.15.

Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, σε παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις του ηθοποιού Χρήστου Τριπόδη, παρουσιάζουν στην Πάτρα τη νέα τους παράσταση, «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» όπου πρωταγωνιστούν δημοφιλείς και αγαπητοί ηθοποιοί και συγκεκριμένα οι: Χρύσα Ρώπα, Αντώνης Λουδάρος, Ματθίλδη Μαγγίρα, Πάνος Σταθακόπουλος, Δήμητρα Στογιάννη, Γιάννης Δρακόπουλος και ο Ιωάννης Απέργης.

Το έργο «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» είναι ένα ξεκαρδιστικό καθρέφτισμα της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, με μουσική και τραγούδια, που σατιρίζει το εδώ και το τώρα. Αυτό που συμβαίνει στα σπίτια μας, στους δρόμους, στις πλατείες, στην τηλεόραση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει σαν Νεοέλληνες, με μια ματιά γρήγορη, επιθεωρησιακή, στην κόψη του ξυραφιού. Κομμάτια και αποσπάσματα ζωής και ιστορίες καθημερινής τρέλας σαν σύντομα φλας που πυκνώνουν ό,τι μας απελπίζει και ό,τι μας δίνει ελπίδα. Επτά υπέροχοι κωμικοί ηθοποιοί, αλλάζουν διαρκώς ρόλους για να προλάβουν μέσα σε μιάμιση ώρα και έντεκα σύντομα σκετς, να δημιουργήσουν έναν γαλαξία από πρόσωπα που μας μοιάζουν και πολλές φορές μας εκνευρίζουν, αλλά τα αγαπάμε. Οι ήρωες του έργου είμαστε εμείς, οι γείτονές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας και οι συνάδελφοί μας. Ή μάλλον όχι εμείς ακριβώς, αλλά οι γελοιογραφίες μας!

Η παράσταση «Ούτε Μπρος ούτε Πίσω» είναι η σέλφι μιας κοινωνίας θολωμένης από την ιλιγγιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στην πολιτική.

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 22.00€ – Μειωμένο 18.00€ (Πολύτεκνοι, συνταξιούχοι, φοιτητικά, ΑΜΕΑ).

Προπώληση: more.com, Δισκοπωλείο JOE RECORDS (Καραϊσκάκη 134, Πάτρα, τηλ. 2610.620.673), Βιβλιοπωλείο ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ (Κορίνθου 274, Πάτρα, τηλ. 2610.273.287), Βιβλιοπωλείο DISCOVER (Πεζόδρομος Βούρβαχη, Πάτρα τηλ. 2610.624.916).