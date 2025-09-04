Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025-Μία Ελένη…ωραία, υπερήφανη, απενοχοποιημένη και επικίνδυνα ειλικρινής

Η Λυδία Κονιόρδου, η κορυφαία Ελληνίδα τραγωδός και ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, ο θρυλικός κιθαρίστας του σπουδαιότερου ελληνικού ροκ συγκροτήματος Τρύπες, το βράδυ της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου 2025, μέσα από την εξαιρετική παράσταση «Ελένη - Η δίκη μιας πόρνης», παρουσίασαν στο κοινό της Πάτρας την πιο γοητευτική και παρεξηγημένη μυθική ηρωίδα.

Το έργο του Μιγκέλ Ντελ Άρκο, που σκηνοθέτησε ο Χρήστος Σουγάρης, με τη Λυδία Κονιόρδου στον ομώνυμο ρόλο, φιλοξενήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας, με τους φίλους του θεάτρου να παρακολουθούν έναν συγκλονιστικό μονόλογο εμπνευσμένο από το “Ελένης εγκώμιον” του σοφιστή Γοργία, την Ελένη του Ευριπίδη και την Ιλιάδα του Ομήρου, με πρωταγωνίστρια την Ωραία Ελένη, που «ήρθε» να επανορθώσει τις αδικίες που ο μύθος και η “επίσημη” εκδοχή των γεγονότων έχουν σωρεύσει στο πρόσωπο της γυναίκας που στάθηκε -όπως λέγεται- η αφορμή του Τρωικού πολέμου και των δεινών με τα οποία εκείνος βασάνισε για δέκα χρόνια τους Έλληνες και τους Τρώες.

Η Ελένη εξαπέλυσε ένα δριμύ κατηγορώ εναντίον όλων - από τον υποτιθέμενο πατέρα της (τον Τυνδάρεω) μέχρι τον πραγματικό (τον Δία, που απαντά με βροντές από τον ουρανό στις μομφές της), αποδομώντας όλους τους ήρωες του Τρωικού πολέμου, υπερασπιζόμενη με σθένος τον εαυτό, ενώ έθεσε το ερώτημα “ποιος γράφει τελικά την ιστορία;”