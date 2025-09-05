Η οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας "Τερατομουντζούρες" από 11-9 στις Ελληνικές αίθουσες

Η οικογενειακή περιπέτεια φαντασίας με τίτλο "Τερατομουντζούρεςς-SKETCH" θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την προσεχή Πέμπτη 11-9-2025 σε διανομή της The Film Group και την περιμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Είναι μία Αμερικάνικη παραγωγή σε σενάριο και σκηνοθεσία Seth Worley.

Διάρκεια: 92 λεπτά.

Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Λίγα λόγια για την ταινία

Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν - απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο πατέρας τους, σε έναν αγώνα δρόμου για να τους βρει μέσα στο χάος, πρέπει να διασχίσει μια πόλη σε κρίση για να επανενώσει την οικογένειά του και να σταματήσει την καταστροφή που ποτέ δεν σκόπευαν να προκαλέσουν.

Μια αυθεντική, συγκινητική και διασκεδαστική περιπέτεια που εξερευνά τη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων μέσα από τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της φαντασίας, μία τρυφερή και αστεία ιστορία μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού.

“Κορυφαία”, “Θα σε αφήσει έκπληκτο… ένα πραγματικό αριστούργημα”, “Εντυπωσιακά πρωτότυπη”, αναφέρουν ορισμένες εκ των κριτικών.