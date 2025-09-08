Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Αξέχαστη μουσική εμπειρία η βραδιά με τους Gadjo Dilo

Μια αξέχαστη μουσική εμπειρία έζησαν οι δεκάδες θεατές, που απόλαυσαν τους Gadjo Dilo στη σκηνή της γραφικής καστροπολιτείας της Achaia Clauss το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Οι Gadzo Dilo χάρισαν απλόχερα στο κοινό τους μουσικές στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της gypsy τζαζ- gypsy σουίνγκ, με άρωμα από Μεσόγειο και στοιχεία από το ελληνικό τραγούδι κυρίως της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60.

Γνωστοί για τις ξεσηκωτικές και συναρπαστικές τους εμφανίσεις, έπαιξαν με πάθος και πειραματισμό, παρασύροντας το κοινό να τραγουδήσει, να χορέψει, να αισθανθεί νοσταλγικά και αληθινά.

Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και μάγεψε το κοινό της πόλης της Πάτρας που από μέρες είχε ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια.