Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2025: Αξέχαστη μουσική εμπειρία η βραδιά με τους Gadjo Dilo

Οι Gadzo Dilo χάρισαν απλόχερα στο κοινό μουσικές στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της gypsy τζαζ- gypsy σουίνγκ, το Σάββατο 6-9 το βράδυ στην καστροπολιτεία της Achaia Clauss
Μια αξέχαστη μουσική εμπειρία έζησαν οι δεκάδες θεατές, που απόλαυσαν τους Gadjo Dilo στη σκηνή της γραφικής καστροπολιτείας της Achaia Clauss το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.
Οι Gadzo Dilo χάρισαν απλόχερα στο κοινό τους μουσικές στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της gypsy τζαζ- gypsy σουίνγκ, με άρωμα από Μεσόγειο και στοιχεία από το ελληνικό τραγούδι κυρίως της δεκαετίας του ‘50 και του ‘60.
Γνωστοί για τις ξεσηκωτικές και συναρπαστικές τους εμφανίσεις, έπαιξαν με πάθος και πειραματισμό, παρασύροντας το κοινό να τραγουδήσει, να χορέψει, να αισθανθεί νοσταλγικά και αληθινά.
Η συναυλία δόθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και μάγεψε το κοινό της πόλης της Πάτρας που από μέρες είχε ήδη εξαντλήσει τα εισιτήρια.
Το γκρουπ των Gadzo Dilo σχηματίστηκε το 2009 και έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, παντρεύοντας την παράδοση της τσιγγάνικης jazz με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παλαιότερων εποχών, κομμάτια από όλο τον κόσμο, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις που έχουν αγαπηθεί από το κοινό.
Παρών στην μουσική εκδήλωση στην Αχάια Κλάους ήταν & ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος αθλητσιμού Τάκης Πετρόπουλος, κ.α.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr