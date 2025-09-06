Sold out οι Gadjo Dilo που εμφανίζονται απόψε στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας

Η συναυλία των Gadjo Dilo απόψε, στις 9.15, στον αίθριο χώρο της Achaia Clauss, είναι sold out, ενημερώνει με ανακοίνωσή του η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Πάτρας.

Στην μουσική σκηνή της γραφικής καστροπολιτείας, το κοινό της περιοχής θα απολαύσει μουσικές στις οποίες κυριαρχεί το στοιχείο της gypsy τζαζ- gypsy σουίνγκ, με άρωμα από Μεσόγειο, σε συνδυασμό με την δεξιοτεχνία και τον λυρισμό.

Οι Gadjo Dilo σχηματίστηκαν το 2009 και έχουν δημιουργήσει μια ξεχωριστή μουσική γλώσσα, παντρεύοντας την παράδοση της τσιγγάνικης jazz με αγαπημένα ελληνικά τραγούδια παλαιότερων εποχών, κομμάτια από όλο τον κόσμο αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις που ήδη έχουν αγαπηθεί από το κοινό.

Οι ζωντανές τους εμφανίσεις συνδυάζουν τη δεξιοτεχνία και την αυτοσχεδιαστική διάθεση της jazz με τον πλούτο του ελληνικού τραγουδιού, στήνουν γέφυρες ανάμεσα στα μουσικά είδη, είναι γεμάτες ενέργεια και ζωντάνια και ακτινοβολούν ελπίδα και θετικότητα.

Σημαντικές στιγμές στη μουσική τους πορεία ειναι η εμφάνισή τους στην ταινία “Worlds Apart” - “Ένας Άλλος Κόσμος” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη (με πρωταγωνιστή τον JK Simmons), η συνεργασία τους με τον Tonino Carotone στον δεύτερό τους δίσκο, η ζωντανή εμφάνιση και ηχογράφηση στο Ηρώδειο με τη θρυλική Μαίρη Λίντα, η σύμπραξη με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης που έγινε με πρωτότυπες ενορχηστρώσεις τους και οι αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλες σκηνές και φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη (Nisville Jazz Festival, Bansko Jazz Festival, Όπερα του Μονάχου, Τεχνόπολη Αθηνών, Berlin Greek Film Festival κ.ά).

Κομμάτια τους έχουν κυκλοφορήσει σε παγκόσμιες μουσικές συλλογές, και καλλιτέχνες διεθνούς εμβέλειας έχουν επενδύσει οπτικά τα έργα τους (Νέαρχος Ντάσκας -Polkadot Design, Κλεοπάτρα Κοραή -Lokey).