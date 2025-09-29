Από την Πέμπτη 2-10 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Dracula" σε σκηνοθεσία Λικ Μπεσόν

Αυτή την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer, η ταινία «Dracula» σε σκηνοθεσία του 66χρονου Γάλλου δημιουργού Λικ Μπεσόν (Το Πέμπτο Στοιχείο, Απέραντο Γαλάζιο), και απ' όσο είδαμε, η ταινία θα έρθει για προβολή και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Τον 15ο αιώνα, ο πρίγκιπας Βλαντιμίρ αρνείται τον Θεό μετά τον ξαφνικό θάνατο της συζύγου του. Κληρονομεί μια αιώνια κατάρα: γίνεται o Δράκουλας. Καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη.

Το συγκεκριμένο φιλμ που στη Βόρειο Αμερική θα βγει με το νέο χρόνο, τον Φεβρουάριο 2026, αποτελεί μία Αγγλόφωνη Γαλλικής παραγωγής 2025 γοτθική ταινία τρόμου απ' όπου δεν λείπει και το ρομαντικό στοιχείο, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Luc Besson, βασισμένη στο μυθιστόρημα "Dracula" του Bram Stoker (1897), το οποίο είχε γυριστεί και το 1992 σε σκηνοθεσία τότε του Φράνσις Φορντ Κόπολα με πρωταγωνιστή τον Γκάρι Όλντμαν.

Στην ταινία του Μπεσόν πρωταγωνιστεί ο 35χρονος Τεξανός ηθοποιός Caleb Landry Jones-Κάλεμπ Λάντρι Τζόουνς που ενσαρκώνει τον ομώνυμο χαρακτήρα, μαζί με τους Christoph Waltz, Ματίλντα Ντε Άντζελις, Guillaume de Tonquédec

και Zoë Bleu.