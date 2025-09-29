Τέσσερις προορισμοί προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία πεζοπορίας στην Ελλάδα το Φθινόπωρο

Με τις θερμοκρασίες να γίνονται πιο... κανονικές πλέον, το Φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να ανακαλύψεις την ομορφιά της ελληνικής φύσης μέσα από συναρπαστικές πεζοπορικές διαδρομές.

Μετέωρα: Πεζοπορία ανάμεσα σε γιγάντιους βράχους

Τα εντυπωσιακά Μετέωρα, με τα μοναστήρια που δεσπόζουν σε πανύψηλους βράχους, προσφέρουν μονοπάτια που κόβουν την ανάσα. Οι διαδρομές γύρω από τις μονές και τα φυσικά περάσματα χαρίζουν εκπληκτική θέα, ενώ η ανατολή ή η δύση του ήλιου δημιουργεί μοναδικά σκηνικά για τους λάτρεις της φωτογραφίας.

Φαράγγι Σαμαριάς, Κρήτη: Μαγευτικό τοπίο χωρίς καλοκαιρινό συνωστισμό

Το διάσημο φαράγγι της Σαμαριάς, μήκους 16 χιλιομέτρων, είναι λιγότερο πολυσύχναστο το Φθινόπωρο, επιτρέποντας μια πιο ήρεμη διαδρομή. Οι απότομοι γκρεμοί, τα πυκνά δάση και η πλούσια άγρια ζωή συνθέτουν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.

Όλυμπος: Στα μονοπάτια του μυθικού βουνού

Ο Όλυμπος, το «βουνό των θεών», προσκαλεί τους πεζοπόρους σε μαγευτικές διαδρομές όπως αυτή προς την Κοιλάδα των Μουσών. Το φθινόπωρο προσφέρει ιδανικές θερμοκρασίες για να απολαύσει κανείς τη θέα χωρίς την έντονη ζέστη του καλοκαιριού.

Ζήρεια, Κορινθία: Φθινοπωρινή γαλήνη με θέα το Ιόνιο

Η Ζήρεια ή «Βουνό της Κορινθίας» αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ηρεμία. Με δασώδεις διαδρομές, μικρές λίμνες και μονοπάτια που οδηγούν στην κορυφή, η περιοχή προσφέρει πανοραμική θέα στον Κορινθιακό και στο Ιόνιο.