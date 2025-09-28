Φθινοπωρινές αποδράσεις μέσα στη φύση: 5 προορισμοί για απόλυτη ηρεμία

Λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε ελληνικούς προορισμούς
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εκτός από τα πανέμορφα νησιά της, διαθέτει προορισμούς που μπορεί κανείς να επισκεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προκειμένου να απολαύσει τη φύση στα καλύτερά της.
Ειδικά το φθινόπωρο, είναι μια εποχή που πολλά μέρη στην ελληνική επαρχία «φορούν τα καλά τους» και είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους πρώτους χειμερινούς επισκέπτες, με πολύ καλές τιμές και πληθώρα επιλογών.
Εμείς, λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε ελληνικούς προορισμούς που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, καθώς με το που μπει ο Δεκέμβρης… έχουν την τιμητική τους και δύσκολα καταφέρνει κανείς να απολαύσει με ηρεμία μια εξόρμηση, ενώ δύσκολο είναι ακόμα και να βρεις το κατάλυμα που επιθυμείς.
Έτοιμοι για τις εκδρομές του Οκτώβρη και του Νοέμβρη;
#1 Δημητσάνα
Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου ολόκληρης. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 946 μέτρων και αποτελεί έναν πανέμορφο ορεινό οικισμό που μαγεύει με απίστευτη ευκολία ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.
Στο χωριό θα δείτε πολλά αρχοντικά, επιβλητικά κτίρια, αλλά και πλακόστρωτα δρομάκια τα οποία διατηρούν μέχρι σήμερα την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους, είναι τα χρωματιστά παράθυρα των σπιτιών αλλά και τα πολύ γραφικά μαγαζάκια που δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους.
Ετοιμαστείτε να γυρίσετε στη βάση σας με μπόλικα ψώνια από τα καταστήματα με τοπικά προϊόντα…
#2 Μονεμβασιά
Όταν μιλάμε για την Μονεμβασιά, από τα πρώτα που μας έρχονται στο μυαλό είναι η λέξη «αρχοντιά». Η θέα μέσα από το κάστρο της είναι μοναδική καθώς από τη μια πλευρά το μάτι χάνεται στο Μυρτώο πέλαγος, ενώ από την άλλη δεσπόζει η γη της Λακωνίας.
Εντός των τειχών του κάστρου, συναντάμε τη σύγχρονη ζωή με αρκετές καφετέριες, εστιατόρια ξενοδοχεία και μπαρ. Εκείνο που είναι βέβαιο, είναι το γεγονός πως όσο και να κουραστείτε, δεν θα χορτάσετε τις βόλτες στα λιθόστρωτα σοκάκια, τα αρχοντικά με τις αψίδες και τις βυζαντινές εκκλησίες.
Όρεξη να ‘έχετε για περπάτημα…
#3 Πορταριά
Είναι πασίγνωστος προορισμός του νομού Μαγνησίας, που προτιμάται από τους Αθηναίους ειδικά κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Η ξεχωριστής ομορφιάς Πορταριά είναι κεφαλοχώρι του Βόλου, χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου και κύριο χαρακτηριστικό της είναι τα μεγάλα της αρχοντικά θεσσαλομακεδονικού ρυθμού με σκεπή από πέτρινες πλάκες.
Τα περισσότερα από αυτά σήμερα είναι ανακαινισμένα και λειτουργούν ως ξενώνες καθιστώντας τη απόλυτα δημοφιλή προορισμό όλες τις εποχές.
Η Πορταριά είναι ένα μέρος που σίγουρα θα σας μαγέψει καθώς είναι χαρακτηριστικό δείγμα χωριού του Πηλίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
#4 Μετέωρα
Πρόκειται για μια περιοχή κοντά στην Καλαμπάκα, της οποίας ο τουρισμός έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, καθώς προσελκύει και τους λεγόμενους «θρησκευτικούς επισκέπτες» με τα πολλά μοναστήρια που υπάρχουν κυριολεκτικά σφηνωμένα στους βράχους που υψώνονται επιβλητικά.
Τα Μετέωρα συμπεριλαμβάνονται στα μνημεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και αν δεν τα έχετε επισκεφθεί μέχρι σήμερα, τότε αυτό το φθινόπωρο είναι σίγουρα η κατάλληλη εποχή. Οι βράχοι «αιωρούνται» ανάμεσα στα χρώματα της φθινοπωρινής βλάστησης και μια βόλτα με το αυτοκίνητο σίγουρα θα σας κάνει να νιώσετε πολύ ξεχωριστά - και πολύ μακριά από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα σας.
#5 Πάπιγκο
Τι να πει κανείς για αυτό το μέρος… Απλώς μαγευτικό.
Πρόκειται για χωριό των Ιωαννίνων χτισμένο στις πλαγιές της Τύμφης και σε υψόμετρο 960 μέτρων. Είναι γνωστό και ως Μεγάλο Πάπιγκο, αφού δίπλα του υπάρχει ένα μικρότερο χωριό, το Μικρό Πάπιγκο. Ο οικισμός του χωριού έχει ανακηρυχθεί ως παραδοσιακός, ενώ κατά το φθινόπωρο το τοπίο είναι πραγματικά εκπληκτικό - αν και αρκετά άγριο.
Εάν αποφασίσετε να το επισκεφθείτε αυτή την εποχή, ένα είναι βέβαιο: δεν θα ξέρετε πού να πρωτοκοιτάξετε, αφού οι καμινάδες των σπιτιών ήδη καπνίζουν λόγω του μεγάλου υψομέτρου, ενώ τα πλακόστρωτα δρομάκια συνθέτουν έναν ιδιαίτερα ρομαντικό προορισμό για την εποχή.
