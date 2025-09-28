Φθινοπωρινές αποδράσεις μέσα στη φύση: 5 προορισμοί για απόλυτη ηρεμία

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εκτός από τα πανέμορφα νησιά της, διαθέτει προορισμούς που μπορεί κανείς να επισκεφθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου προκειμένου να απολαύσει τη φύση στα καλύτερά της.

Ειδικά το φθινόπωρο, είναι μια εποχή που πολλά μέρη στην ελληνική επαρχία «φορούν τα καλά τους» και είναι έτοιμα να υποδεχτούν τους πρώτους χειμερινούς επισκέπτες, με πολύ καλές τιμές και πληθώρα επιλογών.

Εμείς, λίγο πριν φύγει ο Σεπτέμβρης, διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε πέντε ελληνικούς προορισμούς που πραγματικά αξίζει να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, καθώς με το που μπει ο Δεκέμβρης… έχουν την τιμητική τους και δύσκολα καταφέρνει κανείς να απολαύσει με ηρεμία μια εξόρμηση, ενώ δύσκολο είναι ακόμα και να βρεις το κατάλυμα που επιθυμείς.

Έτοιμοι για τις εκδρομές του Οκτώβρη και του Νοέμβρη;

#1 Δημητσάνα













Πρόκειται για ένα από τα πιο ιστορικά χωριά της Αρκαδίας και της Πελοποννήσου ολόκληρης. Η Δημητσάνα είναι χτισμένη σε υψόμετρο 946 μέτρων και αποτελεί έναν πανέμορφο ορεινό οικισμό που μαγεύει με απίστευτη ευκολία ακόμα και τους πιο απαιτητικούς.

Στο χωριό θα δείτε πολλά αρχοντικά, επιβλητικά κτίρια, αλλά και πλακόστρωτα δρομάκια τα οποία διατηρούν μέχρι σήμερα την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους, είναι τα χρωματιστά παράθυρα των σπιτιών αλλά και τα πολύ γραφικά μαγαζάκια που δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους.

Ετοιμαστείτε να γυρίσετε στη βάση σας με μπόλικα ψώνια από τα καταστήματα με τοπικά προϊόντα…