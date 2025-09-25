Το χωριό της Αχαΐας με το παραμυθένιο σκηνικό για τις πρώτες αποδράσεις του φθινοπώρου

Ο φθινοπωρινός καιρός αρχίζει δειλά-δειλά να κάνει την εμφάνισή του, και οι πιο χειμερινοί προορισμοί αρχίζουν να γεμίζουν με κόσμο.

Η αλήθεια είναι ότι μια απόδραση, έστω και για ένα σαββατοκύριακο, λειτουργεί σαν ελιξίριο ανανέωσης. Η αλλαγή παραστάσεων δρα ευεργετικά στον οργανισμό και γεμίζει τις «μπαταρίες».

Αν βρίσκεστε σε φάση σχεδιασμού μιας μίνι απόδρασης και αναζητάτε προορισμό, σας προτείνουμε να γράψετε στο GPS: «Πλανητέρο», προτείνει το bovary.gr.

Το χωριό αυτό απέχει 24 χλμ. από τα Καλάβρυτα και μόλις 7,5 χλμ. από την Κλειτορία. Το Πλανητέρο στέκει αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 690 μέτρων, πάνω από το πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού. Το σκηνικό είναι μαγευτικό, μοιάζει βγαλμένο από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού με ξωτικά.

Η φύση οργιάζει, με τα πλατάνια να στέκουν αιώνια. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα planitero.com, στα παλιά πλατάνια η διάμετρος αγγίζει τα 4 μέτρα. Την ίδια ώρα, κρυστάλλινα νερά αναβλύζουν από τα βράχια και τους νερόμυλους.

Το Πλανητέρο, εκτός από τη φυσική του ομορφιά, φημίζεται και για τα ιχθυοτροφεία του. Μάλιστα, ορισμένα εξ αυτών βρίσκονται εντός ταβερνών, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε την αλίευση της πέστροφας πριν μαγειρευτεί και την απολαύσετε.

Η πέστροφα μαγειρεύεται με διάφορους τρόπους και, αν σας αρέσει, πραγματικά θα την ευχαριστηθείτε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του Πλανητέρου βρίσκεται εντός της προστατευόμενης ζώνης Natura 2000, με την ονομασία «Όρος Χελμός και ύδατα Στυγός».

Βόλτα στο Σπήλαιο των Λιμνών

Όταν επισκεφθείτε το Πλανητέρο, μην χάσετε την ευκαιρία να κατευθυνθείτε προς το Σπήλαιο των Λιμνών. Δεκατρείς λίμνες, μικρές και μεγαλύτερες, εναλλάσσονται διαδοχικά μέσα στο σπήλαιο, χωρισμένες από στενές λωρίδες ξηράς που παρεμβάλλονται ανάμεσά τους.

Το συνολικό μήκος της υπόγειας διαδρομής αγγίζει τα 2 χιλιόμετρα (1.980 μέτρα), ενώ η έκτασή της φτάνει τα 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Καθώς ο επισκέπτης προχωρά στο εσωτερικό, έρχεται αντιμέτωπος με την εντυπωσιακή γεωμορφολογία του σπηλαίου, το οποίο έχει σχηματιστεί κατά μήκος ενός γεωλογικού ρήγματος. Το αποτέλεσμα είναι ένας σχετικά στενός διάδρομος με εντυπωσιακά ψηλή οροφή.

Οι σταλακτικοί σχηματισμοί, που μοιάζουν με καταρράκτες, κυριαρχούν στο τοπίο, δημιουργώντας ένα μαγευτικό σκηνικό. Το νερό, εισχωρώντας από διάφορα σημεία στις πλευρές και την οροφή, πετρώνει με την πάροδο του χρόνου, δίνοντας ζωή σε αυτά τα μοναδικά φυσικά γλυπτά.

Το Πλανητέρο αποτελεί ιδανικός προορισμός για τις πρώτες εξορμήσεις του φθινοπώρου.